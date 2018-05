El estreno de “Avengers: Infinity War” es el más taquillero de la historia

La última película de Marvel ya ha recaudado $640.9 millones; y aún falta China

La última película de Marvel ha superado todas las expectativas: $258.2 millones de dólares en EEUU y $382.7 millones de dólares a nivel internacional, sumando un total de $640.9 millones de dólares. Y eso que todavía no se ha estrenado en China ni Rusia, dos importantes mercados.

El récord anterior lo tenía The Fate of the Furious (2017) con $542 millones de dólares, la cual, además, sí contaba con China, lo que torna los datos de la tercera entrega de Avengers en un triunfo aún mayor. Es probable que el buen recibimiento de Black Panther (2018) haya jugado un papel importante, si bien el espectacular elenco de estrellas y superhéroes, el más impresionante de Marvel hasta la fecha, era un perfecto imán.

Dirigida por Joe y Anthony Russo sobre un guion de Christopher Markus y Stephen McFeely, Avengers: Infinity War tiene lugar dos años después de los acontecimientos de Captain America: Civil War (2016). Y, aunque ha habido críticas de todo tipo entre la prensa especializada, los espectadores se han rendido ante ella.