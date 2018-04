¿Hay opciones para indocumentados con más de 10, 20 o 30 años en EEUU?

Recuerde que cada caso es único y debe haber una evaluación personalizada

Hay inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en el país, algunos de ellos hasta 30 años, ¿hay alguna opción migratoria para ellos?

El experto en inmigración Allan Wernick publicó en el Daily News que podría ser complicado encontrar alterativas para estos inmigrantes, pero no imposible.

Por ello sugiere “consultar a un experto en leyes de inmigración”, para plantear el caso en particular, ya que el simple hecho de ser indocumentado no es suficiente para saber si alguien puede calificar o no para un beneficio migratorio.

Wernick es muy claro al indicar quiénes podrían tener un escenario más fácil: quienes tengan familiares con residencia permanente o “green card” o sean ciudadanos estadounidenses, o esa persona esté casada con un ciudadano estadounidense.

También el abogado experto de este diario, Nelson Castillo, sugiere exponer su caso particular a un especialista, porque las posibles opciones dependerán de casa situación.

Hay organizaciones que ofrecen asesoría legal gratuita, incluso algunos gobiernos, como en California y Nueva York, con su programa ActionNYC. También el grupo United We Dream (Unidos soñamos) ofrece asesoría gratuita.

La mayoría de esas organizaciones hacen una “pre-evaluación” con base en cuestionarios especializados donde se pregunta, entre otras cosas:

¿Cómo se llegó al país?

¿Tenía visa?

¿Tiene familia en EEUU?

¿Su vida corre peligro en sus país de origen?

¿Ha sido deportado?

¿Ha cometido algún crimen en su país o en EEUU?

¿Ha manejado bajo la influencia de drogas o alcohol?

¿Ha pedido antes algún beneficio migratorio?

¿Tiene algún documento falso?

¿Le ha mentido a autoridades migratorias?

El objetivo de esos cuestionamientos (que incluye muchas preguntas más) es para determinar si hay algún programa al cual apegarse.

La página www.immi.org, por ejemplo tiene un cuestionario muy completo que permite conocer las opciones, y se puede consultar y responder en español de manera anónima. Lo más importante es responder con honestidad, para que la evaluación sea lo más precisa posible.

Los siguientes resultados de una pre-evaluación son una muestra de las opciones que podrían surgir. En este caso se trató de un hombre ingresó como indocumentado, no había cometido delito alguno ni en su país ni en EEUU, tampoco había mentido a autoridades migratorias ni había sido deportado anteriormente, no tiene familia en EEUU ni está casado, entre otros aspectos.

El sistema arrojó que esa persona podría aplicar por una visa U o T y explica el proceso para obtenerla, aunque no asegura que USCIS la apruebe.

Como se indicó, lo importante es buscar las opciones para cada persona.