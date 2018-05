Maite Perroni y su novio causan revuelo con foto íntima en la cama

La actriz y cantante no esconde su amor en redes sociales

Maite Perroni es una de las famosas que mantienen su vida privada alejada de la luz pública pero parece ser que el amor ha cambiado la forma en como ve las cosas.

La actriz de telenovelas vive su romance y así se lo hizo saber a todos sus seguidores en Instagram. Perroni publicó una foto intima de ella y su pareja en lo que parece ser una cama. Los dos compartieron sus “mañanas” ante todos sus fans y causaron gran revuelo.

“Maite, tu felicidad es la mía. Me encanta verte así, toda hermosa y contenta”, “Las más mágicas sin duda. Me encanta verlos tan amorosos y felices”, “No hay nada como verte feliz”, “milagrooooo, nunca publicas fotos con tu pareja” y “Yo pensé que ya no estaban juntos, me encantan” fueron algunas de las reacciones que se leían en la sección de comentarios.

Amigos famosos de la también cantante no dudaron en reaccionar públicamente a la foto candente. “Hermosos seres de luz. Abrazo fuerte”, respondió Angelique Boyer. La pareja de Boyer, Sebastián Rulli agregó “tranquilooooooos” seguido por emojis de fuego.

Jessica Coch escribió, “los amo” mientras que Alberto Guerra les dijo “guapos”.

Mañanas … A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maitepb) on May 1, 2018 at 9:36am PDT

Antes de esta foto, Perroni había compartido otra en donde aparece besando a su novio.