Blac Chyna ‘no está embarazada’ de su novio adolescente

Desmiente rumores

La siempre mediática Blac Chyna, exprometida de Rob Kardashian y madre de su hija Dream Renée, ha recurrido a su círculo más íntimo para que desmienta por ella los rumores que han venido circulando estos días en torno a la posibilidad de que estuviera esperando el que habría sido su tercer retoño -también tiene al pequeño King Cairo (4), fruto de su extinta relación con el rapero Tyga-, una teoría que no dejó de ganar fuerza desde que la exstripper apareciera en el aeropuerto de Los Ángeles luciendo un vientre aparentemente demasiado hinchado.

Han sido, por tanto, fuentes cercanas a la excuñada de Kim Kardashian las que han tenido que desmontar rápidamente el bulo al ser contactadas por el portal de noticias TMZ, aunque también han aprovechado la coyuntura para dejar patente que Chyna -quien disfruta de una sólida relación con el rapero de 18 años YBN Amighty Jay desde el pasado mes de febrero- está más que dispuesta a “tener más niños en el futuro”.

Lo que no han querido aclarar los mencionados informantes es si la estrella televisiva respondió afirmativamente a la propuesta de matrimonio que le habría dirigido su novio adolescente hace solo unas semanas -como él mismo aseguraba por medio de su perfil de Instagram- y cuál es su postura ante las llamativas declaraciones que poco después ofrecía ‘Almighty’ sobre su costumbre de mantener relaciones sexuales sin protección de ningún tipo.

“No utilizo condones… Jamás me foll***a a ninguna zo**a si no quisiera dejarla embarazada. Si Chyna se quedara embarazada me gustaría seguir adelante con esa mi**da, en plan: ‘Papá te quiere’. “, afirmaba el joven en una entrevista al podcast No Jumper al tiempo que dejaba patente la ‘delicadeza’ con la que se refiere a las mujeres en sus intervenciones públicas, lo que no implica en ningún caso que no esté profundamente enamorado de su no menos controvertida chica.

“En cuanto vi su perfil me dije a mí mismo: ‘Esta chica es puro fuego’. Y todo se desarrolló a partir de ahí”, revelaba sobre el momento en que posó sus ojos sobre Chyna por primera vez, a través de la pantalla de su móvil y, de forma más concreta, de la aplicación de citas para devotos cristianos ‘Christian Mingle’.