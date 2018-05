Ruggieri revela insultos racistas de Hugo Sánchez a Antonio Carlos Santos

El 'Cabezón' exhibió la tirante relación entre el 'Pentapichichi' y el hombre que terminó casándose con su primera esposa

La intimidad del vestuario del América en la temporada 1992-93 fue revelada por el exdefensor argentino Oscar Ruggieri, quien participa en el programa ’90 Minutos’ de la cadena Fox Sports.

Y fue por el lado más morboso, el de la tirante relación entre Hugo Sánchez -quien volvía de España a México tras hacer época con el Real Madrid– y el brasileño Antonio Carlos Santos, que desde el 87 era ídolo con las Águilas.

Y es que Santos sostenía una relación con la exesposa del ‘Pentapichichi’, Emma Portugal, a quien Hugo dejó cuando conoció a la española Isabel Martín.

Ruggieri afirmó entre risas de sus compañeros en el set que Sánchez le pedía decirle “al esclavo que no me conteste el teléfono cuando hablo, porque quiero hablar con mis hijos” y que Santos le contestaba “Dile que mande más plata porque ya no nos alcanza”.