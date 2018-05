Un matrimonio de Tarzana, pediatra y músico, es arrestado por robar en Target falsificando códigos de barras

No es la primera vez que la mujer es acusada de robo

Elizabeth, pediatra, y David Hooper, músico, han sido acusados ​​de crear un lucrativo plan de robo en Newbury Park. Las autoridades hicieron una redada en la casa de la pareja y encontraron mercancía robada y artículos utilizados para fabricar los códigos de barras de Target. Se cree que la pareja colocó códigos de barras en artículos costosos para pasarlos por el carril de autopago.

Elizabeth es una pediatra que trabajó a tiempo parcial en Tarzana en un centro médico, donde es conocida por su nombre de soltera: la dra. Elizabeth Jenkins. Los documentos de la junta médica obtenidos por The Daily Breeze revelaron que no es la primera vez que la mujer es acusada de robo: en 2006, Elizabeth admitió que “tomó una tarjeta de crédito de la billetera de un compañero de trabajo y ganó $1,219.65 de dólares en compras no autorizadas”. Entonces, fue puesta en libertad condicional por la junta médica pero despedida de un grupo médico en Massachusetts.

La pareja, que acaba de tener un bebé, es sospechosa de haber robado unos $2,400 dólares en mercancía de Targets en Thousand Oaks, Westlake Village y Woodland Hills, empezando el pasado enero. Ambos fueron arrestados el sábado bajo sospecha de hurto mayor y conspiración para cometer un robo mayor.