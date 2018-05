Jennifer López quiere boda, pero sin presiones para Alex Rodríguez

La cantante habla del impacto de la canción 'El Anillo' y de como esta le gustó mucho a su novio

Dado el momento inmejorable que vive en el marco de su envidiable relación sentimental con el ex jugador de béisbol Alex Rodriguez, con el que no ha dejado de intercambiar declaraciones públicas de amor en las entrevistas que ha venido concediendo desde que se confirmara el romance, resulta comprensible que a día de hoy la cantante Jennifer López afronte con un optimismo contagioso la “posibilidad” de pasar el resto de su vida junto al exdeportista que ha conquistado su corazón.

“Estoy abierta a todas y cada una de las mejores posibilidades que me pueda brindar la vida, sean las que sean“, ha asegurado tajante al portal de noticias ‘Extra’ al ser preguntada por una hipotética boda entre ellos, una idea de la que no ha dejado de especularse desde que la intérprete estrenara la semana pasada su nuevo sencillo ‘El Anillo’: “Ya sabíamos que el título de la canción iba a generar muchos comentarios. Se la enseñé a él antes que a nadie y le encantó, le pareció muy divertida“, ha añadido al respecto.

A sus 48 años y tras haber pasado por el altar en tres ocasiones -con sus exmaridos Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony– a la afamada artista no le “importa” lo más mínimo que se haya generado un intenso debate en el seno de la opinión pública a cuenta de un supuesto cuarto enlace con el que sellar su historia de amor con Alex, pese a que en su momento ya dejó claro que no tenía intención alguna de “presionar” a su chico en ese sentido.

“Sinceramente, no me importa en absoluto lo que la gente pueda decir de nosotros. Estoy tan acostumbrada a que se hable de mí, algo que se ha venido haciendo desde hace ya muchos años, que no me molesta nada. No tiene ninguna importancia“, ha aseverado en la misma conversación para, a continuación, redirigir la entrevista una vez más al rotundo éxito que está cosechando su última incursión en la música en español.

“Es una canción genial, y creo que encaja muy bien en los parámetros de lo que debe ser un buen himno: exigiendo aquello que quieres, pidiendo respeto, luchando por ocupar un lugar en la vida de otra persona. Pienso que refleja muy bien lo que queremos muchas mujeres, y además me encanta el ritmo, la base, la letra. Cuando Alex la escuchó, estaba muy satisfecho con ella”, ha manifestado.