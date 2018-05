La principal alternativa a Feinstein en el Senado de California es neonazi

Una encuesta reciente da el segundo lugar a Patrick Little, negacionista

La senadora demócrata Dianne Feinstein parece convencida de ganar la reelección. Y California, igual. Pero, de no ser así, ahora mismo la alternativa viene del extremo derecho del partido republicano: Patrick Little, un neonazi de Albany que ha obtenido el segundo puesto en una encuesta reciente.

“Soy el único candidato de America First en California”, proclama Little en su sitio web. “No más de las guerras supremacistas judías de Feinstein para Israel”. Esa misma plataforma, donde él se describe como “defensor de los derechos civiles”, pide “limitar la representación de los judíos en el gobierno” y recalca que el Holocausto “es una bizarra y atroz propaganda judía que nunca sucedió”.

Ante semejante panorama, el portavoz del Partido Republicano de California, Matt Fleming, ha expresado lo siguiente en un comunicado: “el señor Little nunca ha sido un miembro activo de nuestro partido. No conozco al señor Little y no estoy familiarizado con sus posiciones. Pero en los términos más enérgicos posibles, condenamos el antisemitismo y cualquier otra forma de intolerancia religiosa, al igual que hacemos con el racismo, el sexismo o cualquier otra cosa que pueda interpretarse como un punto de vista de odio”.

Pese a que, según los registros de la Comisión Electoral Federal, Little no ha reportado recaudar un centavo para su campaña, fue respaldado por el 46 % de los republicanos en la encuesta que hizo SurveyUSA para varias estaciones de televisión de California, incluyendo KPIX en San Francisco.

Dicha encuesta dio a Feinstein el triunfo con un apoyo del 39 %, seguida por Little con un 18 %. Entretanto, el senador estatal demócrata de Los Ángeles Kevin de León y el empresario republicano de San Diego Roque “Rocky” De La Fuente están empatados en el tercer lugar con un 8 % cada uno. Sólo los dos primeros clasificados en el avance primario del 5 de junio pasarán a la elección general de otoño.

La encuesta, que se realizó en línea entre el 19 y el 23 de abril, encontró a Feinstein y Little virtualmente empatados, 29 a 28 %, entre los votantes del Valle Central, con poco apoyo del 42 % de los que dicen que son conservadores.

“Por primera vez, hay claridad sobre (probable) oponente (de Feinstein) en noviembre”, dijeron los encuestadores en su informe. “Es el republicano Patrick Little, que hoy cuenta con un 18 % en general, pero cuya coalición rural es lo suficientemente fuerte como para igualar aa Feinstein en el Valle Central de California”.

SurveyUSA, que ha sondeado la carrera del Senado tres veces este año, mencionó a Little entre sus seis principales candidatos en la encuesta más reciente por su desempeño en las encuestas anteriores, dijo Jay Leve, presidente de SurveyUSA, en un correo electrónico. En cualquier caso, la encuesta de 520 votantes probables tenía un margen de error de más o menos 5,5 puntos porcentuales.

Little también pide nacionalizar Google, Twitter “y todos los demás monopolios naturales en la industria de TI” y prohibir los lobbies, “excepto aquellos sin fines de lucro que trabajan para proteger la Carta de Derechos”.