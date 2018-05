Vídeo: La manita de Jennifer López que alborotó Instagram

La cantante generó pensamientos indecorosos

Jennifer López ha generado opiniones divididas con su última publicación de Instagram. La pareja de Alex Rodríguez parece estar grabando un nuevo vídeo musical, y compartió un vídeo, extracto, de esta nueva producción. Junto a este escribió “Am I gonna spray paint this McLaren… you will have to wait and see… (Voy a pintar este McLaren… Esperen y verán)“. No es el texto ni la acción de marcar un McLaren lo que ha generado controversia, sino el vídeo en si.

La imagen es muy clara, JLo sale agitando el bote de aerosol, ante esto algunos de sus seguidores se han escandalizado o incomodado y por esta razón le comentaron “I don’t like this video. Doesn’t go with your Professional career it should be more conservative”, maria.coamo20. La fan básicamente le sugiere que sea más conservadora, ya que el vídeo, según ella, no concuerda con la carrera profesional de la artista.

Otros como mariadelpilarbalaguer se fijaron en otras partes de la cantante al escribir: “Esas. Piernitas. De. Pajarito”. Y otros como @otolen creyeron entender la intención de la publicación al escribir “Mucha experiencia con ese movimiento“. Así también se manifestó @as_ja777 “Faster baby faster,.uuugghhh, aaaahhhh Yeah!”.