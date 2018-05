¿Melania cuestionó a Trump sobre el pago a actriz porno?

La nueva información sobre el caso desatan más dudas

Mientras nuevos detalles surgen a la luz sobre el escándalo sobre el supuesto amorío del presidente Donald Trump con la estrella porno Stormy Daniels, las dudas crecen sobre lo que piensa la primera dama Melania Trump.

Ella no habla públicamente del tema, pero según el portal Hollywood Life, la exmodelo prefiere mantenerse así, para evitar el escarnio público y, como ya se ha publicado, proteger a su hijo Barron, quien ha ha sido objeto de “bullying” en la escuela por los escándalos de su padre.

El pago de $130,000 dólares a la estrella porno para quedarse callada es parte clave del problema y ahora está la duda sobre si el presidente sabía desde un principio de ese acuerdo y devolvió el dinero a Michael Cohen, como su nuevo abogado Rudy Giuliani afirmó.

Las preguntas son ¿sabía Melania del pago?, ¿le preguntó a su esposo al respecto?

“Cuando se trata de su vida diaria con Donald, Melania opta por no preocuparse por los pequeños detalles, no se deja atrapar por las cosas triviales, se centra en el panorama general”, afirmó una fuente cercana a Melania al portal Hollywood Life. “Melania limita los medios que lee, y no pasa el tiempo leyendo a través de las redes sociales, ya que no quiere envenenar su mente con toda la negatividad que sabe que existe. Cuando Donald le cuenta a Melania su versión de los acontecimientos, lo acepta al pie de la letra: no lo cuestiona ni busca una opinión alternativa, porque cree que eso sería simplemente contraproducente“.

Según la fuente, la Primera Dama le cree a su esposo, pero al mismo tiempo “reconoce” que a él le gusta mentir.

“Melania es una mujer muy inteligente, y es consciente de que Donald tiene una relación cuestionable con la verdad”, continuó la fuente. “Melania no le preguntó a Donald sobre el pago de Stormy Daniels; él le contó su versión de los hechos, y ella lo aceptó. Melania no encuentra sentido en tratar de atrapar a Donald en una mentira. Con tal de vivir en armonía, ella cree en sus respuestas“.

A pesar de esa supuesta postura, otros reportes de medios como Vogue, indican que hay distanciamiento entre la pareja presidencial, lo que incluso ha hecho que firmas reconocidas de abogados hablen de cómo podría ser un divorcio en la Casa Blanca.