Lo que necesitas saber sobre la enfermedad de Lyme

Según los CDC y la IDSA, la mayoría de las personas cuyos resultados son positivos para la enfermedad de Lyme responden bien a los antibióticos, aun si ellos no fueron diagnosticados o tratados hasta meses o años después de la infección inicial. Sin embargo, algunos pacientes continúan sufriendo mucho tiempo después de la administración usual de medicamento.

Los investigadores tienen algunas ideas sobre las causas de esta aún más difícil condición. Es muy probable que la bacteria o alguna de las toxinas que produce, son algunas veces capaces de sobrevivir al tratamiento. Es también posible que el cuerpo sufra algún tipo de respuesta autoinmune a la bacteria o al tratamiento. O, puede ser que estos padecimientos son el resultado de múltiples infecciones simultáneas, no solo con la Borrelia burgdoferi, pero con varios otros patógenos que se sabe transmite la garrapata de patas negras.

En definitiva, los médicos están divididos sobre varias preguntas básicas: ¿Qué tan común es esta condición? ¿Puede ser tratada con antibióticos? Y ¿cómo debe ser llamada?

Los CDC y la IDSA se refieren a eso como síndrome post tratamiento de la enfermedad de Lyme, una condición para la cual no existe una causa probada ni opciones de tratamiento: Según ambos, no hay evidencia de que la terapia prolongada con antibióticos funcione contra la enfermedad de Lyme.

Sin embargo, otros grupos, incluyendo la Sociedad internacional para la enfermedad de Lyme (ILADS), la llaman enfermedad de Lyme crónica. Ellos creen que puede venir de no diagnosticar la enfermedad de Lyme temprano (a menudo porque la erupción cutánea indicadora no aparece y la persona no está consciente de haber sido picada por una garrapata). También creen que la terapia a largo plazo con antibióticos puede funcionar, aunque dicen que las recaídas son frecuentes y el camino a la recuperación es accidentado.

La mayoría de los médicos aún rechazan el término de la enfermedad de Lyme crónica, en parte porque muchas personas que dicen tener esta condición no han sido infectadas con la bacteria Borrelia. “No usamos el término enfermedad de Lyme crónica porque puede ser confuso”, dice Schwartz de los CDC. “Algunas veces se usa para describir a las personas que dieron positivo a la prueba para Borrelia y que evidentemente tuvieron la enfermedad de Lyme. Pero algunas veces se refiere a personas que no tienen dichos antecedentes”.

Una cosa en la que todos están de acuerdo es que tomará tiempo y mucha más investigación para resolver el misterio.

