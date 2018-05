¿Eugenio Derbez fracasará en México por culpa de AMLO?

Eugenio Derbez dice que @lopezobrador_ no le convence y los seguidores de éste anuncian boicot para su película.

Y luego dicen que no son intolerantes, que no son censores, que no amenazan la libertad de expresión.

Imaginen el costo que tendrá discrepar si llegan al poder.

— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) May 10, 2018