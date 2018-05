Video: Beso gay en final de ‘O Outro Lado Do Paraíso’ causa polémica

A galera revoltada com o #beijogay em #DoOutroLadodoParaíso, dizendo que a #Globo tá destruindo a #família, é a mesma galera que não perdeu um capítulo da #Angel, com 16 anos, transando com o padrasto em #VerdadesSecretas.

— Thamires Goulart (@thami_tfg) May 9, 2018