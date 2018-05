Empresario ofrece 10 empleos si gana López Obrador la presidencia

Ofrece también un curso gratis de manejo de residuos

MÉXICO – Las promociones y regalos que se ofrecen en redes sociales en caso de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia resulte victorioso en los comicios del 1 de Junio continúan. Ahora, Eduardo García Ramírez, un empresario de Monterrey, Nuevo León, ofreció un curso de Manejo de Residuos Peligrosos para 20 personas y empleo a los mejores.

A través de su cuenta de Twitter el empresario ofreció capacitación para 20 personas en manejo de residuos peligrosos y aseguró que 10 de los obtendrán trabajo en su empresa.

Si @lopezobrador_ gana las elecciones 2018, Regalo un curso de 24 horas en Técnico en Manejo de Residuos Peligrosos en Nuevo León para 20 personas y a los 10 mejores les daré trabajo en mi empresa. #AMLOmanía — Eduardo García Ramírez (@lalo_fello) May 14, 2018

El pasado 11 de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la medida cautelar, presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), de prohibir a los restauranteros y dueños de bares ofrecer a sus clientes promociones si Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, gana la Presidencia.

La denuncia del PAN –de acuerdo con el INE–, es que las promociones que ofrecen estos comercios violan el párrafo 5 del Artículo 209, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los consejero de este órgano electoral explicaron que las promociones no se consideran propaganda política, porque no se impiden el voto, e incluso personas que no pueden votar o extranjeros serían benefactores de la promoción.

En días pasados, en redes sociales circularon diversas promociones para festejar el trinfo del tabasqueño, en caso de que gane la elección del próximo primero de julio.

Por ejemplo, un bar de Tijuana, Baja California, ofrecerá cerveza de barril gratis; “La Pozolería de Barrio”, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, invitará pozole a sus comensales; o un club nudista de San Luis Potosí, ubicado en la Carretera México #720, promete invitar el primer privado.