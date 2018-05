Foto: El reencuentro de Lucero con una niña del Teletón diez años después

Volví a ver a #Karlita a quien conocí en Teletón hace casi 10 años! Qué emoción verla así de maravillosa, tan cariñosa, casi una señorita que está por cumplir 15 años!! Qué bellos regalos nos da la vida.

