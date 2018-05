4 ganadores de la lotería de Carolina del Norte alcanzan 6 cifras en una semana

"Esto cambia la vida", dice una trabajadora de cuidados especiales que ganó $250,000 dólares

Una mujer de Carolina del Norte que fue a la tienda por una soda salió con suficiente dinero para construir una casa, gracias a un boleto de $5 dólares de la Lotería de Carolina del Norte, reporta Charlotte Observer.

Lorie Sykes, de Goldsboro, una trabajadora de cuidados especiales, ganó $250,000, de acuerdo con la Lotería de Educación de Carolina del Norte. La nueva casa de sus sueños será de al menos cuatro habitaciones, dijo al recibir el premio.

Sykes es una de las cuatro personas que se anunciaron como ganadores de miles de dólares en premios de la lotería el martes, con cada uno reclamando entre $176,000 y $ 400,000 dólares.

Los ganadores de la lotería son el dueño de un negocio de construcción, un jubilado, un camionero y una trabajadora de cuidados especiales.

Lorie Sykes compró su boleto en una gasolinera, mientras conducía a Virginia, dijeron funcionarios de la lotería estatal. “De hecho, me detuve para tomar una soda, pero también decidí comprar algunos boletos de lotería“, dijo Sykes. “Miré mi boleto y pensé: ‘Eso no puede ser correcto’. .’… Simplemente no puedo creerlo “.

El dinero que se llevó a casa después de impuestos y retenciones fueron $176,254 dólares. Ella ganó con un boleto raspadito The Cash de 20X, de la Lotería estatal.

Los otros tres ganadores de varios miles de dólares en la lotería que fueron identificados el martes son:

Carlos Chávez, de Newton, tiene su propio negocio de construcción y cuenta que jugó a la lotería por primera vez… “Nunca antes había jugado a la lotería, pero mis amigos estaban comprando algunos boletos, así que decidí comprar uno también.”… y ganó $400,000 dólares. Compró el billete de $5 dólares el 2 de mayo, pero no lo comprobó durante días. “Simplemente lo guardé en mi billetera”.

El trabajador postal jubilado Ralph Dizozza, de Mooresville, ganó $177,127 dólares, y según él este premio de lotería lo hizo comenzar a “berrear”. “Mi sueño es poseer una Trans Am negra de 1979”, dijo Dizozza al recibir su premio. “He querido una desde que vi (la película) ‘Smokey and the Bandit’.

El camionero Juan Rivera, de Concord, ganó $277,777 dólares con un raspadito de la lotería que se llama “777”, y utilizará el dinero para comenzar una agencia familiar de servicios de limpieza, informó la Lotería de Carolina del Norte. “Lo rasqué y tuve que estacionar el auto por un minuto”, dijo Rivera en un comunicado. “No puedes creerlo. Simplemente no puedes creerlo. Tienes que mirar el boleto, mirarlo un par de veces “.