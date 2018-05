Llamado urgente a jóvenes DACA para que renueven sus permisos de trabajo

Hay una gran preocupación porque muchos no están renovando tal vez por miedo, falta de fondos o confusión

Manuel J., un joven de 20 años a quien sus padres trajeron de Nicaragua a Estados Unidos siendo un niño, acudió ayer muy temprano a las oficinas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, a renovar su Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Me da tranquilidad extender mi permiso por dos años más”, dijo Manuel, quien estudia en el Colegio Comunitario de Santa Mónica y trabaja en el Departamento de Ayuda Financiera de ese plantel.

Al tiempo que el futuro de DACA se dirime en los tribunales, CHIRLA lanzó con carácter de urgente la campaña “Renuévalo y Asegúrate” para que los jóvenes protegidos bajo el programa renueven sus permisos de trabajo cuanto antes, especialmente si expiran dentro del siguiente año, o ya caducó.

“A los muchachos DACA como yo que no han renovado les pido que se movilicen y aprovechen. Estamos en un limbo de 90 días en los que no sabemos si DACA va a seguir o si la van a rematar”, indicó Manuel, quien aspira a convertirse en médico pero también quiere estudiar políticas públicas.

El muchacho se fue feliz porque no tuvo que pagar ningún costo por renovar su solicitud de DACA en CHIRLA, ni poner de su bolsa por el cobro de USCIS para la renovación. CHIRLA lo ayudó con ese pago.

“Para las personas que reúnan los requisitos, pagamos los 495 dólares que cobra USCIS y los servicios legales son gratuitos. Solo necesitamos que nos digan sus ingresos para ver si califican”, explicó Karla Aguayo, directora de programas clínicos de CHIRLA.

Preocupación

Aguayo dijo que les preocupa que hay muchos jóvenes con DACA que tal vez por falta de información o miedo no han renovado sus permisos de trabajo. La fecha límite para renovar se acerca.

“Es importante que sepan que todavía se puede renovar. Entendemos que ha habido dictados de diferentes cortes y que hay una gran confusión entre los jóvenes. Queremos dejar en claro que quienes ya han aplicado para DACA, sí se aceptan sus renovaciones”, subrayó.

Recordó que la administración Trump tiene 90 días para explicar a la Corte por qué terminaron con el programa. “Si la Corte acepta esa respuesta, puede significar el fin del programa DACA para todos. Por eso es importante que sometan sus solicitudes de renovación para que aseguren dos años más de protección y un permiso de trabajo”, indicó.

Establecido en 2012 por el presidente Obama, DACA permite a algunas personas que fueron traídas a Estados Unidos en su niñez, recibir un periodo renovable cada dos años para diferir la deportación y obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, el 5 de septiembre de 2017, el procurador Jeff Sessions anunció el fin de DACA. Desde entonces su futuro ha estado discutiéndose en los tribunales.

¿Qué pasa con quienes tienen miedo de renovar?

Aguayo recomendó acudir a organizaciones como CHIRLA para informarse con lo más reciente. “Siempre les vamos hablar con la verdad. Si creemos que no es buena idea renovar en un caso por un historial criminal o migratorio, se los vamos a decir”, expuso.

Desde San Diego

Leslie pasó la noche durmiendo afuera de CHIRLA con tal de ganar el primer sitio en la fila y ser la primera en renovar su permiso.

“Yo salí de clases a las 8:00 de la noche, y mi compañera y yo nos venimos directo a las oficinas de CHIRLA en Los Ángeles”, dijo la joven de 23 años.

Ella vive en San Diego. Así que manejó desde allá con la esperanza de recibir ayuda con el pago de la renovación de DACA.

Leslie nació en Acapulco, México pero sus padres la trajeron a California a los 5 años. “Me da mucho estrés todo lo que está pasando y no saber lo que va a suceder. Ojalá nos den la oportunidad de regularizar nuestra situación. Ya estamos pagando impuestos y trabajando aquí”, comentó. Ella toma clases generales en la universidad y trabaja como cajera en una gasolinera.

Natanael Fabián de 19 años fue a CHIRLA a renovar su DACA. Él asiste al Colegio Comunitario de Los Ángeles y quiere estudiar computación. Trabaja como busboy en un restaurante.

“Si me entró miedo al principio de no poder trabajar ni estudiar más, pero estoy confiado en que primero Dios, DACA vaya a seguir porque no tengo otra opción “, dijo Fabían, quien vino con sus padres de Oaxaca, México cuando tenía 2 años de edad.

Jailim, de 19 años, fue con su hermano Jesús – también DACA – a renovar su permiso a CHIRLA.

“Me preocupa mucho quedarme sin DACA”, confió. Jailim es una estudiante de tiempo completo en el Colegio Comunitario Mount San Antonio en la ciudad de Walnut. Su sueño es ser psicóloga.

Jesús, su hermano quien acaba de renovar DACA en CHIRLA y quiere ser enfermero, reconoce que les preocupa mucho lo que vaya a pasar. “En mi familia, Jailim y yo somos DACA, mis padres son inmigrantes mexicanos, y mis dos hermanos menores nacieron aquí”, dijo.

Jailim llegó al país a los 4 años, y Jesús a los 7.

Hay un bajo número de renovaciones

En 2015, en pleno apogeo del programa, 363,553 jóvenes inmigrantes renovaron sus permisos DACA. Estos serían elegibles para renovación en 2017-2018. Solo 93,857 han renovado entre octubre de 2017 y marzo de 2018, según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Casi 815,000 jóvenes inmigrantes se han beneficiado a nivel nacional de DACA desde 2012. Casi medio millón son de California.

Para más información, puedes llamar a la línea de CHIRLA: (888-624-4752).

La organización ofrece el servicio de renovaciones de DACA: los martes, jueves y sábados a partir de las 8:00 a.m. hasta el 21 de julio. Se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar. Hay jóvenes que arriban para hacer fila desde la medianoche.

“Garantizamos servicio a las primeras 20 personas que estén en la fila a las 8:00 de la mañana. Quienes no alcancen, tienen que regresar”, dijo Aguayo.

CHIRLA se localiza en 2533 W. 3rd Street, Ste. 101, Los Angeles, CA 90057

También esta organización invita a quienes quieran hacer un donativo al fondo DACA para ayudar a más jóvenes beneficiados con este programa, visitar su página.