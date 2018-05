Stan Lee, leyenda de Marvel, demanda a “POW!”, compañía que fundó, por robo de identidad

La demanda dice que el CEO y el confundador de "POW! Entertainment" se han aprovechado de la vejez de Lee

Stan Lee, leyenda del mundo de los superhéroes, ha entablado una demanda por más de mil millones de dólares contra una compañía que él cofundó: POW! Entertainment.

Presentada el martes en la Corte Superior de Los Ángeles, la demanda alega que el CEO de la compañía, Shane Duffy, y su cofundador, Gill Champion, “conspiraron y acordaron negociar un trato fraudulento para vender POW! a una compañía en China y robar fraudulentamente la identidad, el nombre, la imagen y el parecido de Stan Lee como parte de un esquema nefasto para beneficiarse económicamente a expensas de Lee”.

Lee, Champion y Arthur Liberman formaron POW! Entertainment en 2001. La demanda se centra en la venta de la compañía en 2017 a Camsing International, con sede en Hong Kong. Lee, quien ayudó a crear Black Panther, Iron Man, los X-Men y un sinnúmero de personajes de Marvel en cómics y películas, fue llevado a creer que había entrado en un acuerdo de licencia no exclusiva con POW!

Lee dice que los acusados ​​obtuvieron su firma fraudulentamente, lo que permitió a Pow! Inc. obtener “el derecho exclusivo de usar el nombre, la identidad, la imagen y la semejanza de Lee a nivel mundial a perpetuidad”.

La demanda también establece que el ex gerente de negocios de Duffy, Champion y Lee, Jerardo Olivarez se aprovechó de su dolor por la muerte de su esposa de 70 años, Joan B. Lee y su mala vista: “Lee no recuerda a nadie que le leyera el Documento ilegítimo y, debido a su avanzada degeneración macular, no pudo haberlo leído él mismo”. Lee alega que Olivarez logró convencerlo para firmar un poder para obtener el control de los activos de Lee.

La leyenda de Marvel presentó una demanda por separado contra Olivarez en abril, alegando fraude y abuso financiero de un anciano, cosa que Olivarez negó haber hecho a The Hollywood Reporter. “El Sr. Lee me dijo que le había dado una nueva vida después de la muerte de la Sra. Lee”, dijo.

En los días posteriores a la muerte de su esposa, la demanda alega que ciertas personas sacaron gran ventaja de Lee despidiendo a su banquero y sus abogados, junto con la transferencia de casi $5 millones de dólares de una de sus cuentas, forjando un cheque de $300,000 de dólares y comprando un condominio de $890,000 dólares.

La demanda sigue a un artículo de investigación de The Hollywood Reporter sobre un posible abuso de ancianos que involucra a Lee, que tiene 95 años. Un tweet de la cuenta oficial de Twitter de Lee hizo referencia el martes al robo de identidad. “¡Ayuda! Alguien ha secuestrado mi Facebook e Instagram (…), ¿cómo los recupero? ¿Pueden ayudarme?”.