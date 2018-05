Video: Polémica por maestra que defendió a Hitler en plena clase

Fue filmada por un alumno mientras argumentaba que a Hitler "lo demonizaron" y justificaba el genocidio judío

Una profesora de Mar del Plata, en Argentina, desató una polémica luego de haber sido filmada por un alumno mientras defendía al nazismo. “A Hitler lo demonizaron, pero no fue tan así”, argumenta la docente de Historia y Construcción Ciudadana en el Instituto Jesús Maestro y en Santa Magdalena Sofía Barat.

Su nombre es Denise Yanet Evequoz, aunque en las redes se la conoce como “Ana Elisa Duprat”. El video se viralizó rápidamente y finalizó con una denuncia de la agrupación Acción Antifascista de Mar del Plata.

La profesora comienza su clase pidiendo atención y anuncia el tema del día: El nazismo. Primero contextualiza la situación de Alemania en la época de la posguerra: “El nazismo surge cuando surge el fascismo en Italia; Alemania estaba en la miseria por el descontento con el tratado de Versalles. La gente estaba muriéndose de hambre”.

Luego, hace una justificación de la tragedia del holocausto: “Los judíos siempre fueron mal vistos, fueron discriminados”, comienza su relato. “Ellos se encerraron en sus propios barrios, ellos son ellos y nada más. Y otra cosa es que siempre se dedicaron a las finanzas, a ser prestamistas. Y se aprovechaban de la gente que necesitaba plata y después la perseguían para que la devolvieran, siempre con intereses. Todo esto generó un cierto odio hacia el judío”, sentencia.

Y continúa su monólogo contra la comunidad judía: “El judío no estuvo bien visto en toda la historia de Europa, no solo en Alemania. Toda Europa era antisemita. No fue que un día a Hitler se le ocurrió levantarse con odio a los judíos, el odio era generalizado”.

Luego, traza una comparación con el comunismo y justifica: “Además, los judíos eran comunistas. Tendían a una ideología comunista… Se aprovechan de la situación y llevan a Alemania a la miseria, porque no ayudan a generar empleo. Entonces la gente le toma más bronca todavía al judío”.

Por último, la profesora minimiza los aberrantes crímenes en los campos de concentración durante el régimen de Hitler al recordar que “también hubo muertes con Mao Tse Tung (China) y Stalin (Unión Soviética)”.

“A Hitler lo demonizaron, lo trataron como un demonio, una especie de anti Cristo, pero no fue tan así… Hizo cosas buenas, como por ejemplo desarrollar la industria del transporte, que estaba destruida por la guerra; restauró el empleo y sacó a Alemania del hambre”, cierra.