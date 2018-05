BuenosDíasLA: Servicio de renovaciones de DACA

Llamado urgente a jóvenes DACA para que renueven sus permisos de trabajo Hay una gran preocupación porque muchos no están renovando tal vez por miedo, falta de fondos o confusión Manuel J., un joven de 20 años a quien sus padres trajeron de Nicaragua a Estados Unidos siendo un niño, acudió ayer muy temprano a las oficinas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, a renovar su Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). “Me da tranquilidad extender mi permiso por dos años más”, dijo Manuel, quien estudia en el Colegio Comunitario de Santa Mónica y trabaja en el Departamento de Ayuda Financiera de ese plantel. Foto Aurelia Ventura

