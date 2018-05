Hugo Sánchez: “A mí me pasaba lo mismo que a Messi con Argentina”

El histórico delantero mexicano cree que la envidia es el problema de la albiceleste como lo era en El Tri en su tiempo

Hugo Sánchez nunca se muerde la lengua. El considerado por muchos mejor jugador de la historia de México acudirá de nuevo a Mundial como comentarista, esta vez de ESPN Deportes.

Hugo, con quien hablamos en Nueva York, da como favorito número 1 a Alemania y duda de las posibilidades de Argentina y México. Del primero, porque cree que los compañeros de Messi no tienen la misma mentalidad que “La Pulga”, al que envidian.

“A mí me pasaba lo mismo que a Messi con Argentina”, dijo Hugo comparando a la Argentina actual con el México de los 80. “Los jugadores le tienen envidia a Messi, porque son jugadores también importantes en Europa, y sienten envidia de que sólo se hable de Messi todo el rato. Con Maradona en el 86 fue diferente, porque la diferencia entre él y el resto de jugadores de Argentina era enorme. Por eso Messi en la selección no es el Messi del Barcelona. A mí me pasaba lo mismo, yo triunfaba en el Real Madrid y luego en México no era lo mismo”.

“Hugol” también es crítico con el México de hoy y, sobre todo, no le gusta que un extranjero esté al frente de “El Tri”.

“Yo soy mexicano y quiero que el director técnico de México sea mexicano”, aseguró Hugo. “Yo que soy el máximo exponente del fútbol mexicano a nivel internacional no he tenido la oportunidad de dirigir en una Copa del Mundo, sólo en Copa Oro y Copa América. Si es tan bueno [Juan Carlos Osorio], ¿por qué no está dirigiendo a Colombia?”.

“En México los dirigentes del fútbol saben de dinero, pero no de fútbol”, continuó. “En Europa, como en España, el fútbol ya está en manos de ex jugadores. En México tenemos que llegar ahí”.

El conjunto sobre las estrellas

El delantero asegura que para sobresalir en una Copa de Mundo hace falta un conjunto más que una o dos estrellas. Por eso le cuesta opinar sobre quién será la estrella en Rusia.

“Los jugadores que destacan son los que llegan hasta el final. De México me cuesta trabajo elegir uno; lo importante es el conjunto. Y cuando el conjunto funciona, suelen destacar el portero y el delantero, así que quizá Ochoa y Chicharito”, comentó sobre los posibles jugadores importantes de México este verano. “Pero el porcentaje de efectividad de los delanteros que están en la lista este año es muy bajo. Y si Osorio pone al Chicharito de extremo izquierda, aún menos”.

México está encuadrado en el Grupo F con Suecia, Corea del Sur y Alemania, con quien abrirá el Mundial en un partido que será clave, según Hugo.

“Si México gana a Alemania, es un milagro. Si empata, es un triunfo. Si pierde decorosamente 1-0, 2-0… creo que aún podemos clasificar de segundos. Pero a Alemania no se le puede jugar de tú a tú, hay que saber jugar contra sus fortalezas”, apuntó. “Ojalá que el técnico nacional haya aprendido de esos partidos como el de Alemania en Copa Confederaciones [4-1] o el de Chile [7-0 en Copa América]. Ojalá haya adquirido la madurez para jugarle a esos equipos”.

¿Llegará México al quinto partido?

“Como mexicano quiero que México pase al quinto partido, pero no estamos preparados. No hay un líder ni una prensa ni directivos que se la crean. Hasta que no haya un cambio futbolísticamente hablando, y eso se consigue con más mexicanos jugando en Europa, no tenemos suficiente. Esos jugadores nos darían la experiencia y tranquilidad que necesitamos. Lo lógico es que si pasemos de segundos, nos gane Brasil”, dijo.

“Pero si pasamos de segundos y eliminamos a Brasil, entonces cuidado, porque la mentalidad ya sería otra. Confío mucho en sus jugadores, en su calidad y su talento, pero no confío nada en el cuerpo técnico, que no es mexicano”, sentenció el pentapichichi.