Video: Lucía Méndez revela porqué terminó con Luis Miguel

La pareja tuvo un tórrido romance hace algunos años

Lucía Méndez tuvo un breve romance con Luis Miguel hace algunos años y con el tema de la serie del cantante, ha vuelto a ser noticia este noviazgo.

En una entrevista con el programa “Ventaneando” de TV Azteca la protagonista de telenovelas como “Colorina”, “Tres Veces Sofía” y “Amor Sin Maquillaje“, la actriz reveló cual fue la causa del rompimiento.

“Fue una relación divertida… que más te puedo decir. Buena onda, la pasamos bien”, explicó. “Yo consideré que yo le llevaba años y me dio miedo enamorarme profundamente de él y decidí dejar la relación. A mi sí me daba mucho miedo caer en algo que no quería o que no era correcto”.

La intérprete de “Corazón de piedra” también dijo como se dio la conquista.

“Conquistarme nada más. Es muy lindo, muy atento, espléndido, muy caballero. Desde la edad que yo lo conocí, una gran persona”, reveló.

¡Mira la entrevista completa aquí!