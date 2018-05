Michel Platini acepta que hubo amaño del Mundial de Francia 98

El expresidente de la UEFA reconoce en entrevista para el programa "France Bleu", que hicieron "pequeñas travesuras" para que Francia y Brasil jugaran la final

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, aceptó “pequeñas travesuras” para facilitar que Francia y Brasil disputaran la Final del Mundial de 1998.

“Una Final Francia-Brasil era el sueño de todo el mundo”, afirmó Platini en el programa “France Bleu”.

“Jugábamos en casa y había que aprovecharlo. No estuvimos durante seis años organizando el Mundial para que quedara en nada. Se hicieron pequeñas travesuras. ¿Crees que los otros no hicieron cosas parecidas en los otros Mundiales?”, señaló el exdirigente del máximo organismo que rige el fútbol en Europa.

Según Platini, el Comité Organizador puso a Brasil y Francia en los Grupos A y C, de modo que no pudieran cruzarse hasta la Final, pese a que la FIFA ha insistido en que los sorteos no son amañados.

En aquella época, Platini, una leyenda del fútbol galo, era copresidente del Comité del Mundial.

Les Bleus conquistaron su único título del orbe, tras vencer 3-0 a la Canarinha.