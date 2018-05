Camila Cabello fue a parar al hospital tras show en Las Vegas

La cantante tuvo un fin de semana ajetreado y su cuerpo no dio para más

Camila Cabello ha estado ajetreada últimamente entre su gira como solista y una gira con Taylor Swift, además de presentaciones especiales como en los Billboard Music Awards 2018. La cantante no ha parado aprovechando la demanda que ha tenido tras éxitos como “Havana” y “Never Be The Same”.

Todo ese trabajo en exceso su cuerpo lo ha resentido y tras su presentación en la premiación en Las Vegas, la ex integrante de Fifth Harmony fue a parar al hospital.

“Ayer después de mi número en los Billboards me sentí enferma y terminé en el hospital“, escribió Cabello en Twitter. “Me hicieron estudios y todo está bien pero el diagnóstico fue deshidratación y también tengo una leve fiebre“.

La intérprete dijo que los doctores le recomendaron descansar si no, no se iba a mejorar. Por indicaciones de los médicos informó que tuvo que cancelar su aparición en Seattle en el tour de Swift.

“Disculpen por decepcionarlos pero prometo que pronto se los voy a reponer en cuanto pueda“, agregó.

Camila tuvo un fin de semana atareado ya que realizó dos presentaciones como telonera del “Reputation Tour” en Los Ángeles y el domingo se presentó en Las Vegas al lado de Pharrell con su nueva colaboración “Sangría Wine”.