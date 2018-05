Adrián Uribe renuncia al Mundial con Televisa por su salud

Agradece estar vivo y reflexiona sobre el futuro

La mañana de este martes el comediante mexicano Adrián Uribe dio sus primeras declaraciones tras estar ingresado en cuidados intensivos en un hospital de la Ciudad de México por una infección luego de ser diagnosticado por con oclusión intestinal.

El intérprete que da vida al popular personaje de “El Vítor” aceptó en charla con Javier Poza de Radio Fórmula en México que su vida estuvo en peligro y que después de esta experiencia se ha replanteado las prioridades de su vida.

“Llevo casi un mes aquí, ya me voy a casa, pero he tenido tiempo de reflexionar, sin salud no hay nada más”, dijo con un tono de voz melancólico y aún débil.

“Para mí todo era mi trabajo, pero el cuerpo a veces te dice que hay que parar”, confesó el histrión de 45 años, que fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en tres semanas.

Uribe era una de las cartas fuertes de Televisa Deportes para la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, sin embargo ese propósito ha quedado truncado, pues no acudirá por obvios motivos de salud.

“¿Para qué arriesgarse? Sería muy peligroso”, expresó Adrián Uribe. “Los doctores me dijeron que no, que me iría en dos semanas a un horario completamente distinto”.

El actor que tuvo una participación en “Overboard” de Eugenio Derbez agradeció el apoyo de su empresa.

“La empresa me ha apoyado al 100 % porque primero está la salud y eso me lo expresó desde el presidente Emilio Azcárraga hasta el productor”, dijo.

Sobre sus presentaciones en vivo con Omar Chaparro, dijo que ya no podrá regresar y aunque tienen fechas vendidas en Estados Unidos hasta principios de junio, las hará su compañero solo.