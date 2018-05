Xavier Becerra filmó anuncios ilegalmente en tribunales estatales, según su principal oponente

Desde la campaña del fiscal general se afirma que sí se obtuvieron permisos legales

Los anuncios políticos que muestran al fiscal general del estado, Xavier Becerra, en escenas dentro del edificio de la Corte Suprema de California en Sacramento fueron filmados ilegalmente, según su rival electoral Dave Jones en las denuncias presentadas el lunes.

Jones, el comisionado de seguros del estado, dijo que Becerra eludió una ley estatal que prohíbe que los recursos públicos sean utilizados por un político para beneficio personal cuando filma anuncios electorales dentro de la Corte Suprema estatal y la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito estatal.

Por su parte, la campaña de Becerra dijo que había recibido un permiso para filmar y criticó el “intento desesperado” de la “campaña de forcejeo” de Jones para aplicar sanciones contra el fiscal general.

Desde la campaña de Jones se respondió que un permiso no anula la ley estatal y que la Film Commission no podía otorgar acceso para filmar un anuncio en el tribunal de apelaciones, porque no existe un proceso de permisos para ese tribunal. “Este acto ilegal del Sr. Becerra es particularmente atroz porque la ley estatal que está violando es una que el fiscal general está encargado de defender“, dijo Jones en las oficinas de un bufete de abogados en el centro de Sacramento.

Representantes de la Film Commission dijeron que se emitió un permiso a una productora que filma los anuncios.

Becerra fue designado por el gobernador Jerry Brown como fiscal general del estado en 2016. Sus principales oponentes en las primarias del 5 de junio son: el también demócrata Jones, quien es nombrado comisionado de seguros, y los republicanos Steven Bailey, juez retirado de El Dorado, y Eric Early, un abogado de Los Ángeles. Los dos primeros clasificados en las primarias pasarán a las elecciones de noviembre, independientemente del partido.

Jones presentó quejas ante la oficina del fiscal general y la Comisión de Prácticas Políticas Justas, vigilante de la campaña estatal. También exigió que Becerra dejara de transmitir los anuncios y que las estaciones de televisión dejaran de emitirlos.

La directora de campaña de Becerra, Dana Williamson, afirma que las quejas no tienen fundamento y que la campaña recibió permisos de filmación válidos, “al igual que cualquier ciudadano privado tiene derecho a hacer”, añadiendo que “Dave Jones sigue teniendo una relación trumpiana con la verdad”.