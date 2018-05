¿Realmente sirven los suplementos para la memoria?

Las señales de la pérdida de memoria pueden ser desconcertantes y alarmantes: llaves perdidas, olvidar el nombre de una calle, esa tarea que repentinamente no puedes recordar. No es de extrañarse que de acuerdo a la revista científica Nutrition Business Journal, las ventas de los suplementos que se ofrecen como estimulantes de la memoria casi se duplicaron entre el 2006 y el 2015.

Sin embargo, de acuerdo a una revisión de estudios publicada en diciembre pasado, no existe ninguna evidencia de que dichos productos puedan prevenir o retrasar los lapsos de memoria, el deterioro cognitivo leve, o la demencia en los adultos mayores. De hecho, dice Pieter Cohen, M.D., profesor asociado de medicina en Harvard Medical School, algunos pueden hacer más daño que bien.

Aquí encontrarás lo que dice la ciencia acerca de tomar suplementos para la salud cerebral y lo que se puede hacer en su lugar: