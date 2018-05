Embajador ruso echa por tierra la propuesta de grito “¡Eeehhh Putin!”

La embajada de Rusia en México se manifestó sobre la propuesta de una marca de cerveza

CDMX, México – Más pronto cayó de la gracia la ocurrencia. Ni “¡Eeehhh puto!”, ni “¡Eeehhh Puuutin!”.

Durante el Mundial de Rusia no se tolerará este grito alusivo al presidente Vladimir Putin, como propuso una cervecera mexicana, advirtió el Embajador ruso Eduard R. Malayán.

“Lo que propone su cervecería, no somos tan tontos como para no entender que es un juego de palabras, por eso lo rechazamos categóricamente, y toda la responsabilidad por las consecuencias la asumirá la empresa que lo propone”, dijo el funcionario.

Aunque no entró en detalles sobre las posibles sanciones, apuntó que en los estadios habrá seguridad de los países que juegan, de Rusia y de la FIFA, por lo que seguramente quienes lo hagan serán detectados.

“Puede ser una multa para la asociación mexicana de futbol (SIC), pueden ser otras medidas. Ahora no puedo hablar.

“Ellos no se han acercado con nosotros, pero he dado a entender por medio de los canales correspondientes que esto es inaceptable de manera absoluta. No corresponde a las tradiciones de celebrar los torneos deportivos”, aseguró.

Asimismo, Malayán aclaró que la prohibición de usar máscaras en estadios es una medida tomada por la FIFA, en tanto que en el caso de las banderas, los aficionados son libres de mostrarlas donde quieran.

La declaración se dio en el marco de la despedida del Ball Parade Rusia 2018, una exposición de 32 balones diseñados por artistas mexicanos que se exhibirá en aquel país durante el Mundial.