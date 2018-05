Las 10 películas que tienes que ver este verano 2018

Todos los fines de semana del verano habrá algo nuevo que ver

Este verano habrá mucho que ver en la pantalla grande con estrenos de cine que no te querrás perder. ¡Mira cuando se estrenan estas películas que tendrás que ver!

Solo: A Star Wars Story (25 de mayo)

Súbete al Millennium Falcon y viaja a una galaxia muy, muy lejana en “Solo: A Star Wars Story”, una aventura completamente nueva con el más adorado bribón de la galaxia. A lo largo de una serie de audaces correrías en lo más profundo de un submundo criminal oscuro y peligroso, Han Solo se hace amigo de su futuro poderoso copiloto Chewbacca y conoce al notable apostador Lando Calrissian, en un viaje que marcará el rumbo de uno de los héroes más inusuales de la saga de Star Wars.

El film cuenta en su elenco con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany.

Ron Howard dirige “Solo: A Star Wars Story”, y Kathleen Kennedy, Allison Shearmur y Simon Emanuel son los productores. Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord y Christopher Miller son los productores ejecutivos. Lawrence y Jonathan Kasdan escribieron el guion. “Solo: A Star Wars Story” se estrena en los cines de EE.UU. el 25 de mayo de 2018.

Ocean’s 8 (8 de junio)

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter se unen en la aventura de acción “Ocean’s 8”. Cinco años, ocho meses, 12 días…y la espera continúa. Ese es el tiempo que Debbie Ocean (Sandra Bullock) ha estado preparando el mayor golpe de su vida. Sabe lo que va a requerir: un equipo de las mejores en lo suyo, comenzando con su socia en el crimen Lou Miller (Cate Blanchett). Juntas, reclutan a un equipo de especialistas: la joyera Amita (Kaling); la estafadora callejera Constance (Awkwafina); la experta en objetos robados Tammy (Paulson); la hacker Nine Ball (Rihanna); y la diseñadora de modas Rose (Bonham Carter). El objetivo son $150 millones de dólares en diamantes, que estarán en el cuello de la actriz mundialmente famosa Daphne Kluger (Hathaway), quien será el centro de la atención en el evento del año, la gala del Met. El plan es muy sólido, pero todo tiene que ser impecable si el equipo quiere entrar a la gala y salir con el botín. A la vista de todo el mundo.

Sicario: Day of the Soldado (29 de junio)

En “Sicario: Day of the Soldado“, la franquicia tiene un nuevo capítulo. En la guerra contra las drogas, no hay reglas, y mientras que los carteles han comenzado a infiltrar terroristas a través de la frontera con Estados Unidos, el agente federal Matt Graver (Josh Brolin) convoca al misterioso Alejandro (Benicio Del Toro), cuya familia ha sido asesinada por un jefe del cartel, para intensificar la guerra con métodos perversos. Alejandro secuestra a la hija del líder para agudizar el conflicto, pero cuando la chica se convierte en daño colateral, su destino se interpondrá entre los dos hombres a medida que se cuestionan todo lo referente a su lucha.

Ant-Man and The Wasp (6 de julio)

Del Universo Cinematográfico Marvel llega “Ant Man and the Wasp”, un nuevo capítulo en el que participan héroes con la asombrosa capacidad de empequeñecerse. Tras lo sucedido en “Captain America: Civil War”, Scott Lang lidia con las consecuencias de sus decisiones como superhéroe y también como padre. Mientras intenta encontrar un nuevo equilibrio entre su vida hogareña y sus responsabilidades como Ant-Man, es requerido por Hope van Dyne y el Dr. Hank Pym para que se lance a una nueva misión urgente. Scott debe ponerse el traje una vez más y aprender a luchar junto a the Wasp mientras el equipo trabaja al unisono para descubrir secretos del pasado.

“Ant-Man and the Wasp” fue dirigida por Peyton Reed y cuenta en su elenco con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Hannah John Kamen, Abby Ryder-Fortson y Randall Park, con Michelle Pfeiffer junto a Laurence Fishburne y Michael Douglas.

Kevin Feige produce con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth y Stan Lee son los productores ejecutivos. Chris McKenna y Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer y Gabriel Ferrari escribieron el guion. “Ant-Man and the Wasp” llega a los cines de EE.UU. el 6 de julio de 2018.

The Incredibles 2 (15 de junio)

La familia de superhéroes regresa con una nueva aventura que podrá disfrutar toda la familia. En “The Incredibles 2” todos tienen poderes y regresarán a la acción este verano en una divertida película animada.

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (13 de julio)

En la nueva película, Mavis sorprende a Drácula con un viaje familiar en un crucero de lujo para monstruos para que pueda irse de vacaciones y tomarse un descanso de ofrecerle vacaciones en su hotel a todos los demás, pero los amigos de Drac no pueden resistir unirse al viaje. Los monstruos se la pasan muy bien y disfrutan de toda la diversión a bordo, desde voleibol monstruoso a comidas de tamaño colosal y excursiones exóticas, pero luego sucede algo inesperado cuando Drac se enamora de la intrigante y peligrosa capitana del barco. Tratar de encontrar un equilibrio entre la familia, los amigos y un romance incipiente podría ser demasiado, incluso para el vampiro más poderoso del mundo.

The Equalizer (20 de julio)

Denzel Washington regresa a uno de sus papeles más distintivos en la primera secuela de su carrera. Robert McCall no duda en proveer justicia para los explotados y oprimidos, pero ¿cuán lejos estará dispuesto a ir cuando se trata de alguien a quien ama?

Mission: Impossible – Fallout (27 de julio)

Las mejores intenciones a veces vuelven para perseguirte. MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT encuentra a Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo de IMF team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) junto a algunos aliados conocidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) en una carrera contra el tiempo después de que una misión salió mal. Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby también se suman al dinámico elenco junto al realizador Christopher McQuarrie al frente del equipo.

The Darkest Minds (3 de agosto)

Cuando los adolescentes desarrollan misteriosamente nuevas habilidades, son declarados como una amenaza por el gobierno y detenidos. Ruby, de dieciseis años, una de las jóvenes más poderosas que alguien haya conocido jamás, se escapa de su campo y se suma a un grupo de adolescentes fugados que buscan un refugio seguro. Pronto esta nueva familia se da cuenta que, en un mundo en el que los adultos que ostentan el poder los han traicionado, no alcanza con escapar y deben organizar una resistencia, utilizando su poder colectivo para recuperar el control sobre su futuro.

Mile 22 (3 de agosto)

En un visceral thriller moderno del director de Lone Survivor, Mark Wahlberg encarna a James Silva, un agente de la unidad más valorada y menos comprendida de la CIA. Ayudado por un brillante equipo táctico super secreto, Silva deberá recuperar y transportar a Mile 22 un elemento que contiene información mortal que debe de ser extraída antes de que se acerque el enemigo.