Una mujer india americana hace historia en el Departamento de Policía de Nueva York

El NYPD es la fuerza policial más grande de los Estados Unidos

Una mujer india americana hizo historia en el Departamento de Policía de Nueva York este mes.

Gursoch Kaur, un joven de 20 años de Queens, Nueva York, se graduó de la Academia de Policía de Nueva York en mayo, convirtiéndose en la primera mujer sij con turbante en unirse al NYPD.

Su reciente logro ha sido ampliamente elogiado en toda la comunidad sij en los Estados Unidos.

Es particularmente significativo dadas las estadísticas sobre la representación sij en el departamento. Alrededor de 35.400 oficiales uniformados a tiempo completo trabajan para el NYPD, 190 de los cuales son sij, según la Asociación de Oficiales Sij. Alrededor de 10 son mujeres.

“El logro del Oficial Auxiliar de Policía Kaur al unirse al NYPD ha sido innovador. Ella forma parte del mayor programa de Policía Auxiliar en los Estados Unidos. ¡El oficial Kaur hará que todos los sikhs de todo el mundo se sientan orgullosos!”, Delare Rathour, oficial del NYPD y vicepresidente de la Asociación de Oficiales Sij, le dijo a HuffPost.

“Al ver a la oficial Kaur vistiendo un turbante y con uniforme, no sentirán más que orgullo, ver a uno de los suyos al servicio de su comunidad”.

Kaur ahora es un Oficial de Policía Auxiliar (APO), un oficial que está capacitado para ayudar a los distritos policiales locales, las áreas de servicio de policía de la vivienda y los distritos de tránsito. Actualmente es estudiante en Nassau Community College, especializándose en contabilidad.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Shabbash Gursoch Kaur!<br><br>We are proud of you as you become the first turbaned female Auxiliary Police Officer in New York Police Dept 🙏🏻<br><br>NYPD, the largest police force in US, has allowed Sikh officers to wear beards & turbans while in uniform Since 2016<a href=”https://twitter.com/NYPDnews?ref_src=twsrc%5Etfw”>@NYPDnews</a> <a href=”https://twitter.com/sikhcoalition?ref_src=twsrc%5Etfw”>@sikhcoalition</a> <a href=”https://t.co/7BHrXApTGt”>pic.twitter.com/7BHrXApTGt</a></p>— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) <a href=”https://twitter.com/mssirsa/status/997688728717090816?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 19, 2018</a></blockquote>

Kaur afirmó que espera que su posición como oficial de policía auxiliar la ayude a convertirse en una oficial de policía juradaa tiempo completo algún día.