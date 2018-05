Entrevista con Oswaldo Sánchez: el Tri hará historia en Rusia 2018

El legendario exportero mexicano cree que abrir el Mundial contra Alemania es una oportunidad y no una desventaja

Los Ángeles.- Oswaldo Sánchez asegura que es un soñador. El exportero de las Chivas, del Santos y de la selección mexicana, con la que asistió a tres Copas del Mundo, cree que el Tricolor puede hacer historia en Rusia 2018.

Formado en el Atlas, “San Oswaldo” trabaja como comentarista de Televisa y viaja a analizar todos los juegos de México, como el del lunes en el Rose Bowl contra Gales, último partido de preparación del Tri en Estados Unidos antes del Mundial. Esto nos dijo en una charla.

Antes de que fueras futbolista, ¿cuál fue el momento que te marcó como fan?

Sin duda me acuerdo de las grandes actuaciones de Hugo Sánchez en el futbol de España. Cada domingo nos despertábamos para ver si podía marcar goles con el Atlético de Madrid, después con el Real Madrid, y fueron momentos mágicos. Desde esa época yo tenía la ilusión de ser futbolista, y por eso es importante que los niños observen el futbol. Yo siempre he dicho que un futbolista más es un delincuente menos.

¿Y en Copas del Mundo?

Me acuerdo perfectamente del Mundial de México 1986 que todo el país estaba expectante. Yo soy de Guadalajara y Guadalajara era la sede de Brasil. Me acuerdo perfecto del gol de Manolo Negrete en el Estadio Azteca de media tijera magistral (octavos de final contra Bulgaria). Yo decía: ‘Algún día quiero jugar un Mundial’. Gracias a soñar de esa forma se pudo conseguir. Por eso invito a todos los niños a que sueñen en poder conseguir cosas importantes.

‘Es un técnico capacitado y que trabaja de una manera diferente’, dice Oswaldo sobre Osorio.¿Cómo valoras a esta selección mexicana que da la impresión que no llega en su mejor forma?

Tengo mucha confianza en el equipo. Más allá de que siempre he sido muy positivo, he visto cosas importantes y alentadoras. Primero la metodología de Juan Carlos Osorio; es un técnico capacitado y que trabaja de una manera diferente. Todos los técnicos que hemos tenido tuvieron una forma de trabajo muy similar, y Juan Carlos tiene una muy diferente. Si todo este proceso ha sido extraordinario, pues tal vez el resultado sea extraordinario. Aparte tiene jugadores que juegan en Europa, que dicen que no son titulares en sus equipos, pero todo el día conviven con jugadores de primera y eso es un “plus”.

¿Se puede trazar un camino ideal y a la vez realista del Tri en Rusia?

Alemania es uno de los favoritos sin duda, sabemos de su envergadura, pero los equipos importantes suelen empezar de menos a más en los Mundiales. Los equipos como el mexicano suelen hacer muy buenas primeras rondas, por eso para mí es importante que México se enfrente en el primer partido a Alemania, porque si hay un momento para ganarle es ese. En la siguiente ronda, si Brasil cumple con el pronóstico de ganar su grupo y México vence a Alemania, pues la rifa es que no te enfrentas a Brasil, te puedes enfrentar a Costa Rica, y si eso sucede haremos historia porque a Costa Rica le vas a ganar en el Mundial, y así podemos llegar al quinto partido. Sé que soy un tipo soñador.

¿Quién te gusta como arquero del Tri en el Mundial?

Cualquiera de los tres puede ser titular. Creo que Talavera es el que más condiciones tiene de los tres. Mide 1.88, le pega muy bien a la pelota con los pies, por aire va bastante bien y es valiente. Chuy Corona estuvo en el máximo logro del futbol mexicano, fue fundamental para conseguir la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres, y es un tipo seguro. Y Memo Ochoa ya tiene experiencia mundialista, y que sabe y asume que el tener personalidad para creerse el número uno le puede hacer jugar.

El exportero cree que ‘Chucky’ Lozano puede ser la figura del Tri en el Mundial.¿Quién será el héroe inesperado del Tri?

Me encantaría que fuera el “Chucky” Lozano, creo que el momento que vive es descomunal y ha demostrado que tiene esa picardía, esa mentalidad, porque lo que le vemos hacer ahora (en el PSV) es lo mismo que hacía en Pachuca, eso habla de que tiene gran personalidad.

¿Quién es el mejor portero de este Mundial?

Manuel Neuer (Alemania) tiene que recuperarse. (Marc-André) ter Stegen es un espectáculo, achica muy bien. Puede ser un Mundial de porteros porque está Keylor Navas con Costa Rica, un portero muy completo, (Thibaut) Courtois, el belga, es un gran arquero y no podemos dejar de lado a los mexicanos.