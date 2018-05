Trump se mete en problemas con tuit sobre “Día de los Caídos”

Nuevamente Twitter se convierte en arma de doble filo para el presidente Donald Trump precisamente en un día tan solemne como el “Día de los Caídos”.

Un grupo progresista de defensa de veteranos arremetió contra la publicación que hizo este lunes el presidente Trump utilizando el Día de los Caídos para presumir sobre la economía bajo su administración.

“Este es el comentario #MemorialDay más inapropiado que un @POTUS haya hecho alguna vez”, tuiteó VoteVets este lunes, informó The Hill.

This is the most inappropriate #MemorialDay comment that a @POTUS has ever made. Self-promotion on a day to remember the fallen, and wishing those remembering their deceased loved ones a “happy” holiday is appalling. #CadetBoneSpurs pic.twitter.com/kRse4dnwiu

Otros usuarios de medios sociales también criticaron a Trump por usar esta fecha tan especial para hacer política.

VoteVets, que dice que apoya a casi 500,000 veteranos y familias de militares, a menudo ha criticado a Trump y sus políticas.

El presidente bloqueó al grupo de veteranos en Twitter en 2017, aunque un juez de un tribunal del distrito federal dictaminó la semana pasada que Trump no puede impedir que las personas vean su opinión en Twitter sobre sus opiniones políticas.

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2018