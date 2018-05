¡Cuánta basura! El difícil esfuerzo por mantener las calles de Los Ángeles libres de artículos voluminosos

La ciudad asegura que responden a todas las solicitudes para recolectar objetos voluminosos para el próximo día de servicio de basura

Jesús Gómez, residente del sur de Los Ángeles, ve muy seguido artículos voluminosos por su vecindario y no sabe si la ciudad esta haciendo lo suficiente para resolver el problema.

“Si va sobre la [Avenida] Vernon, de la Vermont a la Crenshaw va a ver bien sucio”, dijo Gómez, asegurando que en su trabajo no es la excepción.

“Nos pusieron unos contenedores grandes, según para reciclar, pero pasan cuando quieren”, denunció Gómez. “Cuando vienen los de la ciudad dicen que ya no se los pueden llevar [si tienen basura no reciclable] porque están contaminados”.

Lilian Carrillo, quien también reside en el sur de Los Ángeles, dijo que cuando ella quiere tirar un artículo voluminoso se asegura de llamar a la ciudad.

“Tardan como unos tres o cuatro días para llegar, pero sí pasan”, dijo Carrillo mientras llevaba una secadora a un centro de reciclaje del sur de Los Ángeles.

“Me va bien aquí porque me pagan por reciclar”, aseguró la mujer.

Los problemas de artículos voluminosos por muchos vecindarios de la ciudad de Los Ángeles son constantes. Sin embargo, el Ayuntamiento se enorgullece en decir que su trabajo de limpieza por las calles ha mejorado sustancialmente.

Paul Gómez, portavoz con el Departamento de Sanidad de la ciudad de Los Ángeles, dijo que el servicio de recolección de artículos voluminosos se ha estabilizado por completo y las solicitudes de recolección se responden para el próximo día de recolección de basura de cada vecindario.

“En toda la ciudad, estamos recolectando el 99.6% de las solicitudes de servicio de artículos voluminosos para el próximo día de recolección”, saseguró. “Los distritos 6, 7 (en el Valle de San Fernando) del Ayuntamiento y 8 (al sur de Los Ángeles) son los que recibimos la mayoría de las solicitudes de servicios de recolección de artículos voluminosos en abril de 2018”.

Agregó que durante el mes de abril se recibieron casi 55,000 de estos pedidos, con un promedio de 2,600 solicitudes diarias.

El departamento de sanidad recomienda a los residentes que donen sus artículos voluminosos en buenas condiciones a organizaciones caritativas o tiendas de segunda mano.

Los residentes que opten por deshacerse de sus artículos voluminosos pueden llamar al 311 o por medio de la aplicación de teléfono MyLA311 y pedir el servicio de recolección a su hogar. El servicio es gratuito.

“Se hacen todos los esfuerzos para que los artículos sean reciclados o reutilizados… Los materiales no reciclables se entregan a una instalación de eliminación”, dijo Gómez.

Recolectando basura desde hace cuatro décadas

Errol Segal dice que hace más de 40 años tuvo la idea de crear el centro de reciclaje Active Recycling Co. Inc. en el sur de Los Ángeles, una de las áreas más afectadas por la basura.

“Por esta área hay muchos artículos voluminosos tirados”, dijo Segal. Su negocio esta en el Distrito 8.

Con el afán de continuar su esfuerzo por crear una ciudad más limpia, Segal decidió crear la campaña Clean Up Los Angeles (Limpiando Los Ángeles) hace dos años, donde Active Recycling Co. Inc. recibe de forma gratuita hasta 500 libras de basura por cada cliente nuevo.

“En estos dos años hemos recibido más de cinco millones de libras de basura”, dijo Segal, quien al mismo tiempo se encarga de educar a sus clientes en cuanto al reciclaje. “Yo les digo que algunas cosas de su basura valen dinero y quiero que sepan que pueden reciclar y ganar dinero”.

Uno de sus más fieles clientes es el señor Raúl Garrido, quien dijo que tiene 14 años recogiendo artículos que muchas personas consideran basura. En su recorrido, dijo que las áreas con más basura reciclable son los Distritos 8 y 10.

“En la Wilshire, por la Catalina y la Berendo y también en el sur de Los Ángeles”, dijo Garrido. “Para mí, reciclar es mi trabajo. Me aviento unos tres o cuatro viajes diarios por esas áreas”, recalcó.

Segal dijo que cualquier residente de Los Ángeles—sin importar el área—pueden deshacerse de su basura en Active Recycling Inc. Las personas pueden llevar desde colchones, muebles, electrodomésticos hasta metal, papel, cartón y materiales de construcción. Algunos materiales pueden ser vendidos como reciclaje.

“Yo creo que todos los vecindarios, ricos y pobres, deben ser tratados iguales y deben recibir el mismo tipo de servicio de recolección de basura”, dijo Segal.

Sin embargo, aceptó que a veces la ciudad no hace el suficiente trabajo cuando se trata de recolectar la basura a tiempo. Él mismo ha visto los objetos voluminosos por días en la misma locación, lo que le continua motivando para ayudar a removerlos de las calles.

“No me voy a dar por vencido hasta que Los Ángeles este limpio”, aseguró.

Active Recycling Inc. esta localizado en el 2000 W. Slauson Avenue en el sur de Los Ángeles. Esta abierto los 7 días de la semana.