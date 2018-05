Comenzaron los 100 días más peligrosos en las carreteras de EEUU

De Memorial Day a Labor Day 10 personas mueren cada 24 horas en accidentes causados por adolescentes

Desde Memorial Day a Labor Day un promedio de 10 personas mueren cada 24 horas en EEUU en accidentes causados por conductores adolescentes.

La advertencia a los padres la emite la Asociación Americana del Automóvil (AAA), ahora que ha comenzado ese período de aproximadamente cien días que coincide con las vacaciones de verano, entre finales de mayo y principios de septiembre, cuando aumenta el tráfico vehicular, especialmente de conductores novatos.

Se trata de los “100 días más letales” del año para conducir, según el grupo automotriz sin fines de lucro, que analizó los datos del gobierno y publicó sus hallazgos en un esfuerzo por resaltar la importancia de los hábitos de manejo seguro, especialmente para preparar y educar a los nuevos conductores.

El análisis reveló que más de 1.050 personas murieron en accidentes que involucraron a al menos a un conductor adolescente en 2016 durante esos cien días.

Ello promedia poco más de 10 muertes al día y un aumento del 14% en comparación con el resto del año, según la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico.

Las conductas arriesgadas que a veces exhiben los conductores adolescentes es una de las causas de los accidentes. Especialmente en las horas nocturnas hay un aumento de 22% en el promedio de accidentes que involucran a jóvenes durante los “100 días más letales”, en comparación con el resto del año. Y el 36% son mortales, informa AAA, citada por Pix11.

El exceso de velocidad también es un factor: una de cada 10 muertes relacionadas con la velocidad involucró a conductores adolescentes; y 29% de los fallecimientos por accidentes con un chofer joven se relacionaron con el exceso de velocidad.

De 2010 a 2016, 163 adolescentes que murieron en accidentes no estaban usando el cinturón de seguridad.

El grupo pide que los padres que hablen con sus hijos adolescentes a menudo sobre los riegos al manejar, enseñen con el ejemplo y establezcan reglas, como por ejemplo límites más fuertes que las leyes en su localidad.

En Nueva York, los adolescentes con un permiso de aprendizaje o licencia junior no pueden conducir legalmente sin supervisión entre las 9 p.m. y las 5 a.m. Tampoco pueden tener más de un pasajero menor de 21 años que no sea su pariente.

En Nueva Jersey y Connecticut, los adolescentes no pueden conducir sin supervisión entre 11 p.m. y 5 a.m.