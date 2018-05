Echan a dos conductores del programa “Hoy” en circunstancias extrañas

Afirman que Andrea Legarreta y Galilea Montijo exigieron su salida

Los ajustes comienzan a hacerse presentes en el matutino de Televisa “Hoy”. La productora Magda Rodríguez suspendió a dos de sus conductores. Las personas que fueron separadas del programa son el maestro Alfredo Guidini y el personaje de Rosa Concha. El conocedor de telenovelas, quien cada viernes presentaba su sección “El juicio de las telenovelas”, reveló los motivos por los cuales fue suspendido.

Tengo harta popularidad con el pueblo @magdaproducer lástima que no me sepas aprovechar y ahora me castigas cancelando temporalmente el Juicio Novelero por haber cumplido con mi labor: hacer un juicio. Jamás me equivoqué soy ultra perfeccionista #CorreVideo @programa_hoy pic.twitter.com/O2MnlbQLNG — MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) May 29, 2018

“El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se los hice saber a la producción y no les pareció. Yo lo único que hice fue seguir el lineamiento de mi sección y esto le enojó a la productora, tanto que mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa, tenía la orden de cancelar mi sección”, afirma.

Agregó lo siguiente. “Me molestó que la productora haya mandado a una mensajera y no me lo dijera personalmente… No veo algo grave ante esta situación”, manifestó.

Besos y todo mi cariño hasta Los Angeles California 🙏🏻 https://t.co/jO0pNcsO96 — Rosa Concha (@rosa_concha) May 30, 2018

Rosa Concha, interpretada por Héctor Ramírez, quedó fuera del matutino. Héctor confirmó esta información.

“Sí salgo, pero por ahora no puedo dar detalles de esto, solo te puedo decir que estoy construyendo algo para el Mundial y ya en breve les contaré”, comentó.

Un programa radial en México informó que fue por presiones de las conductoras principales, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, que Rosa Concha salió del programa.

Según recogió TVNotas, las polémicas presentadoras subieron a la oficina de Rodríguez para hacerle ver que “sus chistes eran malos” y “no encajaban” en su dinámica.