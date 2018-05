Elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso 3′: Conoce a los personajes de telenovela de Telemundo

Carmen Villalobos, Majida Issa y Fabián Rios regresan con una tercera temporada

Un nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso” llega con los regresos de Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Fabián Rios y Majida Issa como “La Diabla”.

Varios actores se integran a esta tercera temporada que inicia el 12 de junio a las 9pm/8c en Telemundo. ¡Conoce más de los nuevos personajes aquí!

CATALINA SANTANA (LA GRANDE) – Carmen Villalobos

Mientras todos la dan por muerta, Catalina sobrevive al atentado que ordenó contra ella misma. Se recupera milagrosamente, gracias a los cuidados y dedicación de Santiago, el médico a cargo de ella. La TEA se interesa en su caso, ya que Catalina puede servirles de testigo pata enjuiciar al Cartel de Morón, Cardona, el Titi y hasta el mismo Marcial Barrera, todos ellos presos en los Estados Unidos. Entre Catalina y Santiago surge un romance y eventualmente rehace su vida con él en Miami, dejando su pasado atrás, comenzando de nuevo y formando su propia familia, cambiando de identidad y trabajando en conjunto con la TEA para atrapar a quien fuera su mejor amiga y ahora enemiga mortal, Yésica.

YÉSICA BELTRÁN “LA DIABLA” – Majida Issa

Es una mujer mala, frívola, calculadora y dominante. Pero sobre todo es una mujer que por los poros expulsa odio. Se venga de cualquier persona que la mire mal y acaba con esta. Odia profundamente a la familia de los Marín. Por la envidia que le tenía en el pasado a Catalina “la grande”, y que no resistía que esta fuera más bella que ella y que su mirada fuera dulce y pura, hizo hasta lo imposible por destruirla, y lo logró. Pero, como ahora es una dama de la alta sociedad, tiene miedo que la gente se entere de su pasado. Envidia la belleza de las hijas de Doña Hilda, por lo que abusa de su poder de ser la esposa del alcalde de la ciudad, para intentar acabar con ellos, que son quienes más saben sobre ella. No puede acabarlos, porque siempre se reponen. Pero cada vez es más insistente y no se rinde hasta lograrlo. Aparecen enemigos que la destruirán y acabarán derrumbándole el castillo de naipes que había construido. Lo maneja todo, incluso hasta su esposo, pero su hija la domina a ella.

ALBEIRO MARÍN – Fabián Ríos

Padre de Catalina. Busca la manera de sacar adelante a su familia, para que no pasen ningún tipo de necesidades, hombre humilde, amoroso con su esposa, pero sobre todo con su hija, que por ser única, la cuida más que su propia vida. Trata de controlar a su esposa en los excesivos cuidados que le dan, precisamente por el gran secreto que guardan de él haber sido novio primero, de la hija de Doña Hilda, o sea, su hermana. Tratan de blindar su vida de todos los comentarios del barrio, ya que él es 15 años menor que su esposa y no quiere que su hija salga afectada con esos comentarios. Es un hombre bueno pero sin determinación. Pero esa determinación que le falta, la irá desarrollando a medida que pasa la historia, gracias a que La Diabla le ha hecho tanto daño a su familia, que hasta se enfrenta con ella con tal, de que los deje en paz y vivir tranquilos.

HILDA SANTANA – Catherine Siachoque

Madre de Catalina, que desde que supo que estaba embarazada, pero sobre todo cuando se enteró que era una niña, hizo hasta lo imposible por guardarla en la casa, sin que nadie la mirara, oliera o viera. Entregada completamente a su hija y su esposo. Ha sufrido dos dolores tan grandes en su vida, que es lo que le permite vivir con miedo, prevenida y desconfiada. Es la muerte de sus dos hijos. Catalina “la grande” y Bayron. Por lo que se propone no volver a cometer los mismos errores con su nueva hija. Pero lo que no sabe es que los extremos son malos, por lo que el día menos pensado la nueva Catalina se le saldrá de las manos. Vive un conflicto frente al gran secreto de su vida, pues su hija no sabe que su esposo, Albeiro, era novio de su hija, Catalina “la grande”.

CATALINA MARÍN SANTANA – Carolina Gaitán

Es una niña pura, virgen, muy cuidada por sus padres que la tienen en una bola de cristal en la cual no permiten que la toquen ni la miren. Vivió toda su niñez y adolescencia encerrada, cohibida por una línea amarilla en el umbral de su casa, por el temor de sus padres que se enterara del pasado de su hermana y el gran secreto que ella y su esposo, guardan. Creció con todo el amor del mundo. Se enamora profundamente del chico de los domicilios, que también le corresponde. Pero un día su enemiga, por celos y envidia de la belleza y el amor de Hernán Darío, hará que Catalina pierda todos esos valores, hasta la inocencia que le inculcaron en su casa, para pasar a incubársele un odio y sed de venganza por las mismas personas que hicieron que su hermana se matara.

HERNÁN DARÍO BAYONA – Juan Pablo Urrego

Es un joven trabajador, en pro de sacar a su madre adelante, buen hijo, pero sobre todo muy recto y leal. La misma persona que le acabara la vida, fue la misma que mató a su padre y a su hermano, confesión que le hace la mamá y que permite aún más que él odie a Yésica y ahora, a Daniela. Pero por las envidias del destino, Daniela no resiste que él esté enamorado de Catalina y lo obligan a volverse malo, sin corazón y vengativo. Termina siendo reclutado como sicario y de esa manera pierde toda la inocencia y buen ejemplo que le dio su madre, que muere luchando por salvarse y salvar a su hijo. Hernán Darío se queda solo, con un dolor tan grande en su vida, que decide, ya sin ningún impedimento, vengarse de las personas que le acabaron la vida.

DANIELA BARRERA BELTRÁN – Johanna Fadul

Es una niña caprichosa, acostumbrada a que todo se haga a su voluntad. Lo tiene todo. Ha visto en su madre esa maldad y odio, que ella misma va adoptando. No soporta que Hernán Darío esté enamorado de Catalina y que la hija de los Marín sea más bella que ella. La vanidad es visible ante sus ojos. En un encuentro inesperado por su padre, se entera del pasado de su mamá y se revela aún más, cuando Marcial, su padre, le cuenta que la mitad de la herencia le pertenece a los papás de Catalina. Daniela no puede permitir que su enemiga tenga dinero, porque sabe que la acaba. Su misión es que nunca obtengan esa herencia. Le pide a la mamá destruir a la familia que tanto odian, lo cual intentan una y mil veces. Pero su corazón no es del todo malo, y tal vez ha sido así por el ejemplo que le ha dado su mamá. En definitiva es una niña con vacíos muy grandes a lo largo de su vida. Pero su envidia hacia Catalina siempre estará latente.

VALENTINA – Jennifer Arenas

Hija de Ximena y fiel amiga de Catalina, es una niña juiciosa, con otro tipo de mentalidad, de no querer repetir lo que hizo y hace su madre. Es una niña independiente que por las noches se queda sola y en el día su madre duerme y también está sola. Su meta es graduarse del colegio y enamorarse de un chico bueno. Pero se enamora de uno de los sicarios de La Diabla, Pipe Cortadas, lo que ella no sabe es que es, efectivamente un chico bueno, pero lo tienen amenazado y a la fuerza, de la misma forma que Hernán Darío. Le es leal a Catalina y le ayuda en la venganza, que aunque no está de acuerdo, tiene Catalina con Yésica y Daniela. Siempre trata de ser el polo a tierra de Catalina, pero es imposible luchar con su determinación. Su gran dolor es tener una madre que aún a estas alturas no pueda o quiera conseguir un trabajo digno.

JOSÉ LUIS “JOTA” – Francisco Bolívar

Compadre de Albeiro. Hombre humilde, noble, solitario, trabajador y colaborador. En el barrio es muy querido por su disposición a ayudar. Se ve afectado por ayudar a los Marín en la reconstrucción de la casa y Yésica lo manda a matar, pero se salva, gracias a Marcial que lo manda a buscar y lo ayuda a recuperarse. Es un hombre que no tiene malicia ni odio en su corazón, aunque le hayan hecho daño. Amigo incondicional de Albeiro. Su conflicto en estos momentos es que está enamorado de Vanessa, la antigua compañera de andanzas de Catalina “la grande”, pero sabe con lo que tiene que cargar, y aunque la quiera ayudar, buscándole otro tipo de trabajo, para que se salga de la prostitución, a ella le molesta que él interfiera en eso. Es muy insistente en su empeño de conquistarla y sacarla de esa vida. Lo hace sufrir el estar enamorado y no poder contribuir en el cambio de vida de Vanessa.

DANIEL CERÓN – Juan Pablo Llano

Un periodista que ama su profesión y va desde el principio hasta el final con tal de hacer el deber cumplido. Es un hombre íntegro que carga con el peso y el dolor de la muerte de su amigo, que fue doctor de Catalina, que por querer ayudarlo, lo mataron los hombres de Yésica. Va en busca de aclarar y llegar al fondo de lo que está pasando, pero pierde todo: su trabajo, su madre y su mujer, de la cual siente un gran dolor de haberla metido en eso y que esté sufriendo por su culpa. Las circunstancias lo hacen sentir odio por La Diabla y se vuelve aliado de Marcial para vengarse de Yésica, más cuando se entera que ella secuestró a Lucia, su novia. Hace todo en busca de recuperar su familia y, sobre todo, su nombre e imagen, la cual destruyeron los policías, que trabajan para Yésica. Con tal de sacarlo del camino, desprestigiaron su nombre. Ayuda con total amor a los Marín, sabe de los alcances de Yésica y busca siempre ayudar a que toda la situación se aclare y que se haga justicia.

XIMENA – Carolina Sepúlveda

Es prostituta de Cabaret. Es la madre de Valentina. Ximena es amiga de Vanessa, y en el pasado, de Paola también. Físicamente, se le nota el desgaste de ejercer esa profesión desde hace 15 años.

VANESSA – Estefanía Gómez

Vanessa es la madre de Adriana. Además es amiga de Ximena y en el pasado, también de Paola. En la actualidad es una prostituta de Cabaret.

PAOLA – Alejandra Pinzón

Trabaja para “La Diabla” haciendo el papel de mula. Ha estado en la cárcel y muy separada de su hija, Martina, por lo que encomendó la crianza de su hija a su madre “Doña Norma”. Un alemán (el papá de Martina) la sacó de un prostíbulo y se la llevó a vivir con él, pero meses después la abandonó, sobre todo por dificultades con el idioma.

SANTIAGO SANIN – Roberto Manrique

Santiago es un médico con clase, bien hablado, amable y varonil. Santiago es un hombre casado por segunda vez. La primera vez se casó con una colega suya de nombre Zoraya y de ese matrimonio no quedaron hijos. Su matrimonio con Catalina es el segundo en su vida. Es un padre cariñoso y comprensivo con sus hijos Sebastián y Mariana. En la relación personal con su esposa Catalina es noble pero desconfiado de su pasado. Algo lo intuye a pensar que ella aún no ha borrado de su mente a Albeiro y eso lo mortifica. Durante el conflicto sentimental de Catalina, al reencontrarse con Albeiro mantendrá una postura de dignidad y rebeldía.

MARIANA SANIN – Estefania Duque

Es hija de Catalina y Santiago. Mariana es la encarnación de Catalina la grande. Es perezosa, no le gusta el estudio, vive consumida por las redes sociales. Con su hija, Catalina empezará a vivir el karma de haber hecho sufrir a su madre. Porque Mariana, a pesar de haber nacido y crecido en los Estados Unidos tiene una mentalidad liberal, una manera de ser independiente que traerá más de un dolor de cabeza a sus padres. Especialmente cuando por, ley de recurrencia, Mariana les comunique que desea agrandarse los senos mediante una cirugía plástica. Para completar los dolores de cabeza, Mariana se enamorará perdidamente de Hernán Darío, al punto que hará tambalear su relación con Catalina la pequeña cuando ella se vaya a participar en el reinado. Una sensual foto de Mariana se volverá viral en las redes sociales. Descubrirá Catalina la grande que mientras estaba tratando de salvar el mundo para que sus hijos vivieran en paz, su micro mundo se estaba derrumbando.

SEBASTIAN SANIN – Esteban Diaz

Es hijo de Catalina la grande y Santiago. Sebastián es la antítesis de Mariana. Es un joven serio, intelectual, reflexivo, analítico; es decir, precoz para su edad. Choca mucho con Mariana por su opuesta forma de ser. Sebastián será un apoyo muy importante para Santiago cuando aparezcan los amagues de divorcio en la vida de sus padres.

MARTÍN MARTÍN – Juan Alfonso Baptista

Jefe de la DEA. Con engaños se gana la confianza de Catalina la Grande hasta que consigue secuestrarla y llevarla a su escondite. En su cautiverio, Catalina la Grande descubre que Martín es un caníbal, que ha matado varias mujeres y que ella está cercana a ser su próxima víctima. Catalina la Grande escapa, lo denuncia y logran capturarlo. Al cabo de un tiempo, se une con la mafia, escapa de la cárcel y regresa a Colombia buscando vengarse de Catalina la grande. Martín es un hombre manipulador, frio y calculador, cumple todo el cuadro psicológico de un asesino serial, dispuesto a terminar con varias del barrio.

ZORAYA – Eileen Roca

Ex esposa de Santiago. Celosa, obsesiva, insegura y posesiva. Odia profundamente a Catalina la Grande y a sus hijos. Manipula a Santiago hasta el punto de hacerse daño para que no la deje. Quiere vengarse de Catalina la grande al enterarse que regresó con Santiago. Hará lo posible e imposible por separarlos. Escapa de la clínica donde iniciaría un tratamiento psiquiátrico. En el mundo del narco encuentra un siniestro personaje dispuesto a ayudarle en su plan de matar a Catalina la Grande, sin saber que pondrá en juego su libertad y la de su hijo, que es lo único que le queda.

TONY – Javier Jattin

Escolta de Catalina la Grande, guapo, entregado a su trabajo, respetuoso. Trabaja para la DEA. Lo asignan para cuidar a Catalina la Grande tras la amenaza de Martin. Él se enamora al verla, pero tiene que callar y ocultar lo que siente por ella. La cuida más que a su vida y se vuelve un apoyo y compañía. Competirá con Santiago y Albeiro por el amor de Catalina la Grande, se convertirá en su ángel guardián.

CARLOS – Mauricio Mejía

Exesposo de Hilda. Padre de Catalina la Grande y el difunto Bayron. Tenía una hija antes de formar su hogar con Hilda y fue precisamente el comportamiento extraño y problemático de su hija mayor el motivo de la separación. Desde niña su hija Laura tuvo una propensión a los juegos diabólicos y a medida que fue creciendo también creció su maldad. Para protegerla Carlos se marchó con Laura para el pueblo de Agua de Dios. Después de muchos años, Hilda y sus amigas lo van a buscar para saber el paradero de Laura.

LAURA – Andrea Pita

Hija de Carlos y la bruja Abigaíl. De pequeña empezó a manifestar su inclinación por los juegos macabros, siguiendo los pasos de su madre. Manipuló siempre a su papá hasta el punto de provocar su separación de Hilda. Con el tiempo alimentó un odio hacia su media hermana y sus amigas, que ya de adulta proyectará todos poderes en la brujería para que se cumpla la maldición que amenaza con la vida de las chicas del barrio y su descendencia.

VILLA – Juan Angel Esparza

Narco en ascenso, ambicioso, básico, enamoradizo. Trabaja de la mano con El Titi. Se enamora de Dayana a sabiendas de sus diferencias sexuales, pero se pone como reto conquistarla, despertando la rabia de su socio. Su mayor objetivo es matar a Yésica Beltrán, para quedarse con el negocio en Colombia. Terminará conquistando a Dayana sin saber que está cometiendo el peor error de su vida.

DAYANA – Elianis Garrido

Es la proxeneta del barrio, ambiciosa, lesbiana, bella, sin corazón, cruel y mezquina. Seduce a Mariana a ir a la finca de Titi y acostarse con él, se la gana, regalándole droga. Trata mal a su mamá, la usa y la deshecha cuando quiere. Su perverso negocio es buscar niñas para vendérselas a los narcos, pero quiere llegar a ser más grande que La Diabla, por eso usa a Villa para ascender y que la deje manejar parte de sus negocios, ganándose su confianza y enamorándolo, a pesar de no gustarle los hombres. Vende hasta a su hermana, con tal de tener dinero y poder. Establecerá una poderosa alianza con Mariana que desconcertará a todos.