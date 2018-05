Oso capturado en La Verne tras pasar la noche rondando por la zona

Los oficiales le dispararon un dardo tranquilizante por la mañana, evitando actuar en la oscuridad nocturna

Tras pasar varias horas deambulando por las calles de San Dimas y La Verne, un oso finalmente fue tranquilizado el jueves por la mañana.

El animal fue visto por primera vez el miércoles por la noche mientras buscaba comida en el Parque Regional Frank G. Bonelli y luego en la Iglesia Católica Holy Name of Mary en San Dimas antes de ir a nadar a la Escuela Secundaria Damien en La Verne.

Mientras tanto, varias personas se detuvieron para tomar fotos y videos del oso de 400 a 500 libras, lo cual no pareció importar al animal, el cual, según el sargento Christopher Cadman, “parecía disfrutar de la atención”. Un funcionario de vida silvestre dijo que no era probable que el oso molestara a nadie, pero que la gente no debería hacer nada que “pudiera asustarlo o llevarlo a atacar”.

Los funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California no actuaron con rapidez porque les preocupaba que, si tranquilizaban al animal en la oscuridad, este podría salir corriendo y desaparecer.

El jueves por la mañana el oso fue visto corriendo por un vecindario en La Verne. Eventualmente trepó a un árbol, donde permaneció por un par de horas e incluso se echó una pequeña siesta.

Finalmente, los oficiales dispararon al oso con un dardo tranquilizante y lo siguieron hasta un camino de entrada donde fue capturado por equipos de vida silvestre.

Aunque las autoridades dijeron que no es raro ver osos en esta época del año, Cadman dijo que era la primera vez para él y para otros con los que hablaba en el departamento.