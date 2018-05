Warriors en la cima y Atléticos ante Astros: lo que viene en deportes en la Bahía

Domingo 3 de junio

Warriors por su tercer título en cuatro años

El hecho de llegar a un final en cualquier deporte profesional de Estados Unidos es en sí una proeza. Hacerlo en cuatro ocasiones consecutivas es extraordinario, habla de la construcción de una verdadera dinastía, un grupo de atletas que sumados forman un solo ente capaz de sobreponerse a los retos más difíciles. Esto hablando en particular de los Warriors de Golden State, que enfrentarán a los Cavaliers de Cleveland una vez más. La diferencia obvia entre ambas escuadras es que mientras los Warriors son un equipo en equilibrio, los Cavaliers giran alrededor del único hombre que puede pelearle a Michael Jordan el título del mejor jugador profesional en la historia del basquetbol: LeBron James. Mientras que Jordan estaba rodeado de talento en los Bulls de los 90, LeBron ha cargado con el peso de las quintetas en las que ha jugado, ya sea con Miami o con Cleveland. A pesar del aparatoso intercambio de jugadores esta temporada y de haber ganado 19 de sus últimos 29, los Cavaliers no lucen superiores o lo suficientemente consistentes para derrotar a Curry, Iguodala, Thompson, Durant y Green. El secreto será cómo aprovechar el que los Warriors cubran al poderoso James y capitalizar esas oportunidades con puntos. Hay que observar de forma particular el juego de Tristan Thompson y JR Smith. Ojo: si Andre Iguodala no está de regreso para la final, será un reto para los Warriors y una oportunidad de oro para los Cavaliers. Segundo juego de la final de la NBA, este domingo 3 de junio, a las 5pm en el Oracle Arena, en Oakland. De ser necesario un quinto juego, se realizará en el Oracle el lunes 11 de junio, a las 6 pm. Y de llegar al séptimo juego, será el domingo 17 de junio, también en Oakland. Compra tus boletos y sigue a tus Warriors en la gran final del mejor basquetbol del mundo. Nba.com/Warriors para más información.

Domingo 10 de junio

San Francisco City vs Ventura County en la Liga Premier de Desarrollo

Arrancó la temporada 2018 del San Francisco City aunque no con los resultados esperados, pues cayeron ante el representativo de San Diego por marcador de 2 a 0. Ahora el City recibe al Fusion de Ventura County, equipo que lo puso en aprietos el año pasado, al tenerlo con la bota en el cuello 2 goles por 0 en casi toda la primera. El City empataría antes del descanso y anotaría el gol del gane recién iniciado el segundo tiempo. Emociones sobran con el fútbol en la Bahía. Ventura County Fusion vs San Francisco City FC, este domingo 10 de junio a las 2pm, en el Kezar Stadium en San Francisco. Boletos y detalles en sfcityfc.com.

Martes 12 de junio

¿Aguantarán los Atléticos el embate de los poderosos Astros?

El equipo de Houston, que se coronó por primera vez en su historia como campeón de las Ligas Mayores en 2017, tiene un paso firme en este 2018, queriéndole repetir a la gran Serie Mundial. Acercándose ya a las 40 victorias en la temporada, sólo las Medias Rojas de Boston tienen mejor récord que ellos actualmente, y por una leve diferencia. El otro equipo que compite por el mejor segundo lugar general con Houston es el de los Cerveceros de Milwaukee. Desafortunadamente para los Atléticos, que ya llevan un par de temporadas con récord sinceramente mediocre, esta arrolladora novena juega en la misma división que ellos. La potencia de los lances de Verlander, Keuchel y McCullen Jr, enfrentará la furia del bat de Lowrie, Semien y Olson, en una serie de tres juegos en el Coliseo de Oakland: martes 12 y miércoles 13 a las 7:05pm; el jueves 14 a las 12:35pm. Boletos en las taquillas del Coliseo y en mlb.com/athletics.