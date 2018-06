El insulto a Ivanka por el que Trump está furioso

El presidente Donald Trump lanzó una fuerte crítica contra la cadena TBS por el fuerte insulto que la comediante Samantha Bee utilizó para hablar de su hija, Ivanka Trump.

La furia del presidente es evidente luego de que la comediante dijo que su hija era una “C” irresponsable.

“¿Por qué no están despidiendo a ningún talento Samantha Bee por el lenguaje horrible usado en su programa de baja audiencia?”, Tuiteó. “Un doble estándar total, pero está bien, ¡estamos ganando, y lo haremos durante mucho tiempo por venir!”

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018