El senador Bernie Sanders pide salarios justos en su visita al sur de California

Disneyland está negociando aumentos salariales que impactarían a casi 10,000 trabajadores

Mientras cruzaba el sur de California el sábado, el senador Bernie Sanders pidió salarios justos y una reforma de la justicia, rodeado de grandes multitudes

Así, el ex candidato presidencial demócrata estuvo en Anaheim reuniéndose con trabajadores sindicalizados en Disneyland, apoyando su presión para aumentar los salarios.

Disney está negociando aumentos salariales que impactarían a casi 10,000 trabajadores en su popular parque temático. Varios sindicatos respaldan una medida electoral que elevaría los salarios a por lo menos $15 dólares por hora el próximo año y $18 dólares por hora para el 2022.

“Trabajar siete días a la semana no es saludable para usted. No dormir no es saludable para usted, y una vez más, esto vuelve a la política económica fundamental. Disney, pague a estos trabajadores un salario digno”, dijo Sanders.

“Este es un asesino laboral completo”, dijo por su parte Todd Ament de la Cámara de Comercio de Anaheim, afirmando que “si esta iniciativa fuera aprobada, afectaría a cientos de empresas de Anaheim que emplean a muchos residentes del Condado de Orange; sería una gran pérdida de inversión en el complejo de Anaheim”.

Un vocero de Disney dijo que la compañía cree que tiene una oferta de aumento salarial sobre la mesa.