Actriz de ‘Star Wars’ cierra su Instagram tras meses de acoso de sus fans

Kelly Marie Tran asegura que vivió meses de hostigamiento sexista y racista en redes sociales

La actriz Kelly Marie Tran deja las redes sociales tras meses de hostigamiento sexista y racista en línea después su papel protagónico en ‘Star Wars: The Last Jedi’, publicó The Hollywood Reporter.

Tran no ha comentado públicamente sobre los motivos que la llevaron a dejar las redes sociales, pero ha vaciado su Instagram, dejando escrito en la descripción de su biografía “Con miedo, pero lo haré de todas formas“.

La actriz, de 29 años, fue blanco de abuso constante a manos de quienes se hacen llamar “fans”, a los que no les gustó su personaje de Rose en The Last Jedi.

El director de la cinta Rian Johnson respondió a la salida de Tran a causa de los abusos.

“En los medios sociales, algunas personas enfermas pueden proyectar una enorme sombra en la pared, pero en los últimos cuatro años, he conocido a muchos otros verdaderos fans de Star Wars“, escribió Johnson.

“Hay cosas que nos gustan y no nos gustan, pero lo hacemos con humor, amor y respeto. Somos la GRAN mayoría, nos estamos divirtiendo y nos va muy bien”. Tran no es la primera actriz de Star Wars que deja los medios sociales a raíz de abusos.

Daisy Ridley, quien interpreta a Rey en las nuevas entregas, eliminó su cuenta en el 2016 tras enfrentar críticas luego de que subió un mensaje sobre el control de armas.

En una entrevista con Glamour a principios de diciembre Ridley comentó, “publiqué algo sobre regulación de armas, porque estaba en un evento en tributo a las víctimas del tiroteo en el centro nocturno Pulse, en Orlando. La gente no fue amable respecto a mi apariencia. Y pensé, ‘me marcho’. Así de simple. No estoy para aguantar eso”.