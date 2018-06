Carrera motociclista en Industry en honor al hijo del campeón asesinado por un conductor ebrio

Lo importante no es quién está, sino quién no está: Connor Penhall

“Tenemos a los mejores 16 chicos en los Estados Unidos disponibles para correr aquí esta noche“, dijo Kelly Inman, directora de la carrera de Industry, suburbio de Los Ángeles. Son algunos de los mejores motociclistas de la zona, pero eso es lo de menos.

“Es un cambio de vida para nosotros. Connor era un entusiasta de los deportes de motor. Amaba las carreras. Le encantaban las motos Speedway”, dijo el padre del fallecido, Bruce Penhall, quien ganó el World Speedway Championship en 1981 y 1982. Muchos lo recuerdan montado en una motocicleta como el oficial de cadetes Bruce Nelson en el exitoso show de los años 80 CHiPs.

Durante 12 noches consecutivas de miércoles, las carreras de Speedway Motorcycle ocuparán un lugar central en Industry. Pero el miércoles pasado fue la cuarta Connor Penhall Memorial Cup.

Connor estaba trabajando para la compañía constructora de su padre en una autopista cerrada cuando un conductor ebrio lo mató. Tenía solo 21 años.

Pero esta carrera conmemorativa y el nombre de Penhall llenaron la arena de Industry. “Es como algún tipo de terapia. Solía ​​decir, quiero ayudar a una sola persona. Me he vuelto un poco codicioso, quiero ayudar a 10 personas”, dijo Penhall, quien ya no compite.