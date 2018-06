Laura Bozzo exige $1 millón en demanda por usar frase célebre

"Qué pase el desgraciado", ¿vale tanto?

Laura Bozzo está envuelta en problemas legales y ha interpuesto una demanda pidiendo $1 millón de dólares. La presentadora de origen peruano también quiere que los productores que usaron la frase, “¡qué pase el desgraciado!”, paguen con cárcel. Bozzo agrega que además la ca­lumnian hablando de la relación que tuvo con el político peruano, Vladimir Montesinos.

Laura dice que tiene la marca registrada por 10 años y que está vigente, con la limitante de que nadie la puede usar por su permiso, sea en forma gratuita o cobrando regalías por el uso de la frase.

Se acabo la joda conmigo nadie más va a lucrar y menos aún manchar mi imagen la guerra ya empezó !!!!! Ya está la querella contra los que usaron mi imagen y mi frase !!!!!! Ahora viene Olivera Cuánto le cobraste Popy a Toledo por el chantaje ???? pic.twitter.com/2VCjvtrIfV — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 30, 2018

Estas palabras, “Que pase el desgraciado”, y su imagen, fueron usadas en la cinta ‘Caiga quien caiga’, de Eduardo Guillot. La conductora no so­lamente está molesta por el uso de la frase, sino más por las imprecisiones que se dicen en la pe­lícula respecto al problema político en el que se vio envuelta y que fue arraigada en su domicilio, historia que ella cuenta en su libro ‘Más allá del in­fierno’, que salió a la venta el 1 de junio del año en curso y donde ella comparte con los lectores su historia de vida.

“Advierto que este libro no cierra un episodio de mi vida para seguir como que nada sucedió. Pasó, me destruyó y me sigue afectando con sus consecuencias”, comentó.