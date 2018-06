Fernando Carrillo renuncia a su hijo de solo nueve años

¿Por qué ha tomado tan tremenda decisión?

Al igual que otros famosos, Fernando Carrillo se encuentra en una amarga disputa legal por el monto de la manutención con la madre de su hijo, sin embargo el actor venezolano ha tomado una drástica decisión: renunciar al menor de 9 años.

En entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”, Carillo de 52 años aseguró que esperará a la mayoría de la edad del chico para volver a encontrarlo en su vida.

“Yo he sido un gran padre y lo voy a seguir siendo siempre pero he decidido , y se lo dije a la jueza, yo voy a renunciar a mi hijo porque no se vale que se esté ensañando con el niño”, expresó.

El protagonista de la exitosa telenovela “Rosalinda” explicó que no quiere darle pie a la madre de su hijo, Margiolis Ramos, para que siga exponiendo su vida en medios de comunicación, como ha pasado con parejas como Marjorie de Sousa y Julián Gil.

“Lamentablemente el único lastimado es el niño y su mamá está utilizando todo esto para tener 15 minutos de fama, para salir en televisión, para hablar mal de mí. Ya fuimos al juzgado y ¿sabes lo que le dijo la jueza? Dijo ‘da gracias a Dios que tienes un papá responsable porque hay muchos que pasan por esta corte que no le dan nada a sus niños’. Entonces ella ha querido utilizar todo eso para desprestigiarme, me ha hecho mucho daño, pero la opinión pública siempre es sabia y siempre sabe quién es quién”, explicó.

El entrevistador no pudo evitar su sorpresa y pidió a Carillo que “recapacitara” sobre su decisión.

“Él solo me va a buscar, cuando esté listo – en su mayoría de edad – voy a formar parte de su vida”, dijo.

Antes de la entrevista con Carillo, Infante chaló con Margiolis Ramos, quien aseguró que Carrillo está “ardido” porque ella terminó la relación y hasta la espía.