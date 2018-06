¿Kate del Castillo y Eduardo Yáñez de romance en ‘La Reina del Sur 2’?

La respuesta de Don Eric del Castillo sobre el supuesto romance es encantadora

Kate del Castillo y Eduardo Yáñez compartirán créditos en “La Reina del Sur 2” y los rumores de un posible romance entre los actores ya suenan.

La actriz recientemente rompió su relación amorosa con su pareja Alec Whaite, que era 18 años menor que ella.

Reporteros se encontraron con el papá de Kate, Don Eric del Castillo, y le preguntaron su opinión sobre noviazgo entre su hija y el actor.

“No, no, no…. No me hagas esa pregunta a mi, pregúntaselo a Kate“, contestó nerviosamente ante las cámaras de “Suelta la sopa”.

Don Eric anteriormente había dicho que Whaite no era de su agrado.

“A mi tampoco me parece bien para nada y no creo que termine en algo serio”, reveló el primer actor en entrevista.