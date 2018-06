Trump el “gran patriota” que no se sabe el himno de EEUU

Un vergonzoso episodio volvió a vivir el presidente Donald Trump en frente de los medios de comunicación y el país entero.

Luego de jactarse de ser un gran patriota y de defender el himno nacional una y otra vez ante la protesta de los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno, las cámaras sorprendieron a Trump tratando de cantar el himno nacional, pero para verguenza suya no se sabía la letra.

Las imágenes de video tomadas este martes muestran a Trump tratando de cantar el himno nacional en la Casa Blanca durante un evento de “Celebración de América”. Una celebración a la cual los campeones de la NFL decidieron no ir por la pugna que tienen con el presidente por el derecho a protestar. Aun así el presidente llevó a cabo el evento para luego causarse una gran verguenza al no poder cantar el himno del que dice estar tan orgulloso.

Trump retiró la invitación después de constatar que los Eagles de Philadelphia pretendían ir a la Casa Blanca con una “pequeña delegación” y no con su plantilla al completo como es habitual en este tipo de recepciones.

Trump ha acusado durante mucho tiempo a los jugadores de la NFL que se niegan a representar el himno de ser antipatriótico.

Sin embargo, las habilidades de himno cuestionables de Trump no son nuevas. En enero, Trump no parecía cantar todo el himno nacional en el juego del Campeonato Nacional de Futbol Universitario de Fútbol americano.

Queda una vez más en evidencia que el presidente, cuyo lema es “Make America Great Again” desconoce el himno dejándolo solo repertir el coro de “God Bless America”. Como muestra el video, Trump se dio por vencido después de un tiempo y se limitó a sacudirse la cabeza al ritmo de la música.

At least Hitler new the words to the songs during HIS National Pride events.

Oh, Lordy. Wait until he finds out who wrote God Bless America.

“This is the tale of how a former refugee gave America one of its most celebrated patriotic songs.” https://t.co/Ddq4ILsihz

— D Villella ❄ (@dvillella) June 5, 2018