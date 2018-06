Fórmula 1: Max Verstappen pierde la cabeza y amenaza a la prensa

"Mad Max" ha tenido incidentes en toda la temporada pero ahora quiere evitar los cuestionamientos

El piloto holandés del equipo de Fórmula Uno, Red Bull, Max Verstappen amenazó con dar un cabezazo a quien le vuelva a preguntar sobre los accidentes que ha tenido durante la temporada 2018 de la Máxima Categoría.

Durante la conferencia de prensa previa a las actividades en pista del Gran Premio de Canadá a desarrollarse este fin de semana, Verstappen se dijo harto de los cuestionamientos sobre su estilo de manejo.

“Estoy realmente cansado de todos los comentarios sobre mí de que debería cambiar mi enfoque”, dijo Verstappen, quien debió partir último en Mónaco tras estrellarse durante las calificaciones.

El llamado “niño maravilla” aseguró que no cambiará: “Nunca voy a hacer eso porque fue lo que me trajo hasta donde estoy ahora y después de la carrera no es el momento correcto para hablar. Todos quienes hacen esos comentarios, no lo escucho realmente. Simplemente hago lo mío”.

El joven holandés dijo en tono molesto que la prensa debería fijarse en otras cosas que pasan en la pista.

“Parece como que no hay mejores preguntas que seguir preguntándome sobre lo que sucedió el fin de semana anterior. Yo estoy simplemente enfocado en lo que viene y confío en que puedo dar vuelta las cosas”.

Cuando se le pidió que explique en profundidad por qué había tenido tantos choques este año, Verstappen respondió “Como dije, me cansan todas estas preguntas. Si recibo algunas más voy a darle un cabezazo a alguien”.

“Por supuesto que hasta ahora el año no resultó tan bien y no fue de la manera que quería. Hubo algunos pequeños errores, especialmente en Mónaco y en China, pero no tiene sentido seguir hablando de eso porque realmente me cansa”.

Durante la temporada, Verstappen ha estado involucrado en al menos un incidente por cada competencia, aunque él tarta de minimizarlo: “Dos (incidentes) fueron mi culpa, pero tuve tres en un fin de semana en Mónaco 2016”, agregó. “No es tan dramático como la gente dice que es”.

Pese a todo, se mostró positivo ante el futuro cercano: “La velocidad está allí. Siempre he sido rápido en cada fin de semana. Sería un problema mucho mayor si fuera realmente lento porque ese es un problema crítico”.