¿Qué hay detrás del pacto de impunidad entre López Obrador y Peña?

MÉXICO – Información sobre un “pacto de impunidad’’ entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), saltó por las redes con mucho éxito hasta que el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez , negó su existencia y puso dos temas sobre la mesa: el uso político de las fake news y la transición sin persecuciones de un cambio de gobierno en México.

“Son frutas de la temporada”, dijo Sánchez para referirse a las noticias falsas que ya los mexicanos reconocen como un arma del poder: el 80% de las noticias, según la agencia de relaciones públicas Edelman.

“Algunas de las noticias de alto impacto, tras hechos como el terremoto, resultaron ser falsas y la gente comenzó a ser desconfiada, pero aún las consumen”, reconoció Stephen Kehoe, presidente global de reputación de Edelman.

¿Para qué divulgar que Peña y López tienen un pacto de impunidad y hacerla viral?

Analistas y columnistas políticos coinciden que una de las causas por las que AMLO no ha alcanzado la victoria en las dos contiendas anteriores (2006 y 2012) es por su discurso de amenazas de llevar contra la pared al mandatario de turno (previamente a Vicente Fox y Felipe Calderón) y éstos a su vez han maniobrado contra el izquierdista para evitar su persecución.

Experiencias previas de persecuciones en los gobiernos estatales, cuyos sucesores provienen de otros partidos, dan cuentas de lo mal que puede terminar un mandatario que comete delitos si se le denuncia y persigue: los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier y César Duarte, entre otros.

¿Fue entonces la información del pacto de impunidad un guiño de López Obrador a EPN, o viceversa, de Peña Nieto para el candidato puntero? ¿O sólo quisieron golpearse mutuamente?

“El llamado pacto de impunidad ha servido principalmente para que el gobierno saliente no pueda entorpecer las labores del nuevo, pero se trata mucho más que de un tema de slogan de campaña, porque lo cierto es que un tiempo después de que se cambia la administración, el anterior no tiene garantía de ser respetado por su sucesor’’, explicó el analista político Fernando D’ Worak en entrevista con este diario.

“En realidad no es más que una teoría de conspiración y, aunque no está comprobada, es un secreto a voces entre los gobiernos entrantes y salientes. Con ello se busca que los gobiernos salientes negocien con el entrante la no persecución por las fallas que pudieran haber tenido en su gestión’’.

Pero más allá de los objetivos de la divulgación de un pacto de impunidad está el hecho de que los políticos pagan millones para atacar a sus rivales con fake news como han reconocido diversas compañías de social media, cuyos productos incluyen manejo de bots, contención, ciberataques, creación de sitios para fake news y manejo de crisis.