Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony son igualitos a sus padres, ¡esta foto es la prueba!

March Anthony y JLo fueron padres de gemelos hace nueve años

Jennifer Lopez y Marc Anthony se convirtieron en padres de los gemelos Emme y Maximilian en el 2008. Si bien la cantante no suele publicar fotografías de sus hijos, recientemente compartió una tierna imagen de los pequeños.

¿No creéis que son muy parecidos? Es imposible no encontrar la similitud entre los pequeños y sus padres. En la imagen que compartió JLo se ve muy claro, la pequeña Emme es muy parecida a su madre, mientras que Maximilian es casi igual que Marc Anthony.

Cuando los gemelos cumplieron 9 años, JLo les dedicó un emotivo mensaje: «… No puedo creer que hace 9 años Dios me concedió a las bendiciones más grandes de mi vida. Finalmente me envió a mis hermosos gemelos, mis bebés, mi amor y vida en dos pequeños seres humanos. Inmediatamente me sentí unida, protectora, emocionada y la mujer más afortunada. Y me he sentido así todos los días desde entonces…».

Seguro que los pequeños no solo son bellos, sino que también tienen talento.