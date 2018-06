Foto: Ellen Page y su pasión por el arte con toallas sanitarias ensangrentadas

Buena parte de su público piensa que esto es "algo asqueroso"

La actriz Ellen Page alborotó Instagram con una imagen que ha dejado muchas impresiones, entre ellas mal sabor de boca. Lo que para ella parece ser una invaluable obra de arte, para otros es una total asquerosidad.

Junto a la imagen la intérprete escribió “Loving this new piece by @bbeatricebbrown (Encantada con esta nueva pieza de @bbeatricebbrown)“.

Aún no está claro sí la actriz adquirió la obra de arte, o sí simplemente aplaude el trabajo de Beatrice Brown, artista originaria de Inglaterra.

Loving this new piece by @bbeatricebbrown A post shared by @ ellenpage on Jun 11, 2018 at 4:44am PDT

La pieza también forma parte de la cuenta de Instagram de Beatrice Brown, de ahí que aún no se sepa sí la pieza ya ha sido adquirida por la hollywoodense o no.

Muchos usuarios se han burlado por la apreciación de la actriz, y así lo han manifestado en su Instagram al escribir “Wow… Just take a wall of a crime scene next time“, justmisty25, en donde al usuario hace alusión a que la próxima vez se podían tomar muestras de la escena de un crimen.

También respuesta de parte del público que escribe en español, el usuario ainariel_taralom comentó “Eso es un asco de arte, disculpen pero eso???“.

Muchos como Ellen Page llegaron a la misma conclusión y vieron esta obra con sus mismos ojos, 64possiblysophie “Such beauty“.

Debido a que la imagen se encuentra en la cuenta de Instagram de Ellen muchos no tienen claro sí ella adquirió uno la obra de arte, puesto que muchos se asombran al pensar que alguien podría haber pago alguna suma desorbitante por la sangre de alguien más y sobre todo en estas condiciones, así lo expresó @jberrothEwwww “dear god I can only imagine what she paid for somebody else’s bloody pads that’s awful“.